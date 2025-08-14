Grupo armado intercepta ambulancia del ISSSTE para “levantar” a paciente y lo libera más tarde

CULIACÁN, Sin. (apro) - En Mazatlán, un grupo armado interceptó una ambulancia del ISSSTE para privar de su libertad al paciente que trasladaban para atención médica, y momentos más tarde fue liberado por los mismos captores al tratarse presuntamente de una confusión.

El hecho ocurrió sobre la avenida Paseo del Pacífico en Mazatlán apenas horas más tarde de que el gobernador Rubén Rocha Moya presumiera que el puerto mazatleco se encuentra libre de la alerta de viaje emitida por el gobierno de Estados Unidos.

“Lo importante a destacar ahora como positivo el caso del caso es que Mazatlán se levanta prácticamente el ‘warning’ porque se dice ahí mismo (el comunicado del gobierno estadounidense) que se puede viajar a Mazatlán, a Los Mochis y a Topolobampo”, dijo el gobernador en un comunicado.

Respecto a la privación ilegal de la libertad del paciente, el personal de salud resultó ileso.

El paciente, del cual solo se dio a conocer que cuenta con 70 años de edad, fue liberado en la clínica del ISSSTE en el fraccionamiento Playa Azul a donde era trasladado antes de ser privado de su libertad por este grupo armado.

Mazatlán ocupa el segundo lugar entre los municipios de Sinaloa con más casos por privación ilegal de la libertad, apenas detrás de Culiacán, ciudad que prácticamente ha acaparado la mayor incidencia desde septiembre de 2024 a la fecha.