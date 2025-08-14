Se desploma muelle volado en restaurante de Ensenada y deja cuatro lesionados

BAJA CALIFORNIA (apro) .- Uno de los muelles volados, considerado entre los principales atractivos de un restaurante ubicado en la Ruta del Vino, en el municipio de Ensenada, Baja California, se desplomó y dejó un saldo de cuatro lesionados, quienes tuvieron que ser rescatados del lago artificial del lugar.

Una de las víctimas, una ciudadana identificada como “Alina Kinoshita”, conforme a su perfil en Facebook, narró los hecho ocurridos el sábado 12 de julio pasado en el establecimiento Mawi Espejismo del Valle o Mawi Valle de Guadalupe.

Afirmó que hicieron público el caso porque, a pesar de tener la promesa de respuesta ante los daños ocasionados, ya no han sido atendidos por parte del dueño.

Alina narró que ella, su hermana y prometido, así como una amiga, acudieron al Valle de Guadalupe a pasar el día, por lo que se dirigieron al lugar indicado.

“Y en sus instalaciones nos ocurrió un accidente que por poco nos cuesta la vida. Mientras comíamos en uno de sus atractivos principales que son los muelles volados, éste colapsa y caímos a un lago artificial que tiene una profundidad de 5 metros. Acto siguiente nos caen encima mesas, sillas, perchero, vasos, platos, copas, pedazos de madera entre otros objetos”, detalló.

Enfatizó que su amiga, al igual que su hermano, no saben nadar, por lo que tuvieron darles apoyo para salir a flote.

Posteriormente acudieron meseros a rescatarlas y ayudarlas a salir, además de que el personal tuvo que entrar al lago para buscar sus pertenencias, como ropa, calzado, bolsas y otros objetos, y que incluso tardaron cuatro horas en encontrar los teléfonos celulares.

“En un inicio, tratamos de llegar a un acuerdo, ya que dieron su palabra de continuar respondiendo por gastos futuros, sin embargo, ya no hemos tenido respuesta por parte de ellos. Nos hemos apoyado por medio de las autoridades correspondientes y el dueño ha hecho caso omiso a los citatorios que se le han hecho llegar”, afirmó Alina.

La víctima enfatizó que continúan con secuelas de salud y daño psicológico, además de que compartió fotografías sobre las lesiones y un video en el que se aprecian los destrozos y el grupo dentro del agua.

“Que esta mala experiencia que hoy compartimos sirva para que no se dejen llevar por lugares que se ven atractivos en redes sociales, sean cuidadosos, observen su entorno y y pedimos que los restaurantes den mantenimiento a sus instalaciones. Muchas gracias por compartir”, concluyó la afectada en el testimonial compartido en redes sociales

Las lesiones en una de las víctimas del desplome del muelle. Foto: Facebook: Alina Kinoshita.

Por su parte, Mawi Valle de Guadalupe publicó este miércoles un comunicado oficial en el que aseguran el pago de más de 90 mil pesos por los daños, según aparece en su sitio oficial de Facebook.

“Desde el primer momento se brindó una asistencia inmediata a las personas involucradas. Se cubrieron gastos médicos, revisiones y estudios. El mismo día se firmó un acuerdo con las partes, cubriendo el total de los daños por 93 mil 496 pesos”, aseguraron.

El establecimiento agregó que, aún después de “cubrir el monto acordado por escrito”, continuaron cubriendo gastos adicionales que “la persona envió posteriormente, siempre cuidando su bienestar”.