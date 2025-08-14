Secretario de Seguridad de BC presume operativos de seguridad: “Los extraterrestres ya regresaron"

El general Laureano Carrillo Rodríguez, titular de la SSPC de Baja California, durante la conferencia mañanera de la gobernadora en Tecate. Foto: Facebook: Marina del Pilar

BAJA CALIFORNIA (apro) .- El general Laureano Carrillo Rodríguez, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Baja California, declaró que derivado de los operativos de seguridad en el municipio de Tecate hasta “los extraterrestres ya regresaron” a La Rumorosa.

El funcionario estatal bromeó al respecto durante la conferencia matinal de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, realizada en dicha localidad, donde presumió los 77 operativos, decomisos y la detención de generadores de violencia en los últimos meses.

“Es más, también ya tenemos avistamientos, tenemos nuevamente avistamientos de extraterrestres porque también se habían ido por temas de inseguridad y ya regresaron. Es lo que dice la gente, nosotros no los hemos visto, pero dicen que efectivamente eso está sucediendo. Comentar eso porque es importante decirles”, según expresó.

En contraste, el pasado 24 de junio, se refirió al lugar como un sitio disputado por grupos criminales, donde incluso había un campamento para actividades delictivas.

“Es un tema público que ya mucha gente lo conoce: aquí tenemos al Cártel de Sinaloa, a la facción Chapitos y la facción Mayos, peleándose la importante área de cruce de migrantes, el robo de hidrocarburos en La Rumorosa. Para nosotros este punto es un lugar estratégico: tenemos ya la presencia de la organización de Los Rusos (de Mexicali)”, según declaró a la prensa en ese entonces.

Este miércoles, Carrillo Rodríguez explicó que insisten mucho en este poblado porque es “un punto de paso” estratégico, pues los delincuentes cruzan de norte a sur, o viceversa.

“No tienen de otra forma, más que darse la vuelta hasta Ensenada, pero es más complicado. Nos importa controlar esta parte. La gobernadora ha autorizado un proyecto para que tengamos una base permanente de la Fuerza Estatal en La Rumorosa. Va a ser parte de la presencia permanente de la autoridad para consolidar la seguridad”, aseveró.

De su informe, citó que los operativos comenzaron desde el 16 de marzo al 31 de mayo en la parte La Rumorosa-El Hongo, para lo que llamó “fase contención”, donde localizaron ocho cuerpos en fosas clandestinas; detuvieron a 25 personas; decomisaron 21 armas, 245 cartuchos y 20 vehículos (11 con reporte de robo), además de recuperar 5 mil litros de gasolina.

También refirió, en esta fase, que sujetos armados dispararon contra patrullas de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), el 11 de junio, y que el 16 de junio atacaron una base militar en el poblado de La Rumorosa, donde personal castrense resultó herido.

En la cultura popular, el municipio de Tecate, en específico el poblado de La Rumorosa, es un lugar conocido por sus supuestos avistamientos de Objetos Voladores No Identificados (OVNI), que incluso llegaron a ser investigados y referidos por figuras como Jaime Maussan durante la década de 1990, además de que con los años se conoció como “Capital Mundial del Fenómeno Ovni”.

Incluso el Ayuntamiento de Tecate promovió, en noviembre 2022, que una calle llevara el nombre “Jaime Maussan Flota”; a la inauguración y corte de listón acudió el conocido investigador.