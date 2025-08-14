“¿Usted se haría el antidoping?”: Alcalde morenista de Piedras Negras estalla contra reportera (Video)

El alcalde en la conferencia de prensa. Foto: Facebook Jacobo Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Jacobo Rodríguez, alcalde morenista de Piedras Negras, se viralizó al estallar contra una reportera que le preguntó si estaría dispuesto a someterse a una prueba antidoping tras proponer que ésta se aplique a reporteros

Durante la conferencia mañanera en el municipio coahuilense, la periodista Lucy Martínez preguntó a Rodríguez si era cierto que se manifestó a favor de aplicar este tipo de exámenes toxicológicos a bomberos y otros departamentos, y si él mismo estaría dispuesto a someterse a esa prueba.

“¿Estaría usted dispuesto a someterse también a las pruebas antidoping e informar a la ciudadanía de su resultado toxicológico para poner el ejemplo como primera autoridad?“, preguntó la reportera este miércoles.

“Nunca vienes a la mañanera y hoy vienes a quererme atacar de esa manera”, respondió el presidente municipal, visiblemente molesto.

–¿Qué comportamiento has visto tú en mí para que tú pienses que yo ando drogado? –replicó Jacobo Rodríguez.

–Le estoy haciendo una pregunta –le dijo la reportera.

–Yo también te estoy preguntando Lucy, porque aquí todos sabemos a qué viniste.

–¿No me la va a contestar?

–¿Por qué no le preguntas a los regidores?

–La pregunta es para usted.

–¿Qué es lo que quieres lograr?

–¿No me la va a contestar?

–Platícanos a qué te dedicas–dijo el alcalde durante el ríspido intercambio.

??El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez (@CJacoboRdz), estalló contra una reportera que le preguntó si se sometería a una prueba antidoping, como las aplicadas a bomberos del municipio.



El edil evitó responder y acusó a la periodista de “querer atacarlo”. ????… pic.twitter.com/vyCWmq6j0J — Azucena Uresti (@azucenau) August 14, 2025

Se practica la prueba

Tras viralizarse el fragmento de la conferencia, el presidente municipal de Morena informó que se hizo la prueba antidoping junto con todo su gabinete.

“Hoy me realicé, junto a mi gabinete, la prueba antidoping, demostrando con hechos que en nuestro gobierno no hay espacio para dudas ni actos que manchen la confianza ciudadana en la Nueva Historia”, publicó en Facebook, junto con varios videos.

En uno de los videos admitió que respondió de manera "impulsiva" y calificó a la reportera como "adversaria" de su gobierno. "Es parte del golpeteo político".