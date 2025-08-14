Wrangler cierra fábricas en Coahuila; anuncia despido de 2 mil trabajadores

TORREÓN, Coah., (apro) .- La fábrica productora de ropa de mezclilla, Wrangler, anunció despidos escalonados de más de 2 mil trabajadores en sus cuatro centros de trabajo ubicados en comunidades de los municipios de Torreón, Matamoros y San Pedro de las Colonias.

El 13 de agosto, los trabajadores recibieron el anuncio de que los despidos se realizarán en los próximos días y concluirán en el mes de septiembre.

En las plantas ubicadas en el municipio de San Pedro, así como en la comunidad de la Rosita, en Torreón, y El Coyote, en el municipio de Matamoros, se realizan las tareas de costura de pantalones y en la otra, también ubicada en Torreón, se encuentran las áreas de corte y lavandería.

De acuerdo con lo que se les informó a los trabajadores, el análisis estratégico en torno a la capacidad de las plantas no estableció condiciones favorables para seguir operando en la entidad y por ello la empresa –que se identifica con la razón social Kontoor Brands, pero que comercialmente es conocida como Wrangler de México– se ve obligada a terminar sus operaciones.

La fábrica de mezclilla ya había tenido problemas financieros hace años y esto los obligó a cerrar la planta en el municipio de Allende, al norte del estado de Coahuila.

Las liquidaciones se realizarán al cien por ciento y se respetará la antigüedad de la plantilla laboral. Para esto se contará con un módulo de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, así como representantes del Centro de Conciliación para atender las dudas o quejas por parte de los trabajadores.

Anuncian feria del empleo

La Secretaría del Trabajo en Coahuila, Nazira Zogbi Castro, señaló que el próximo viernes se realizará una Feria del Empleo en la ciudad de Torreón y habrá ofertas de al menos 800 vacantes.

La funcionaria estatal dijo a Proceso que, si bien es cierto que el sector de la manufactura ha reducido la oferta laboral, se espera que pronto los obreros puedan instalarse en nuevos centros de trabajo.

“Obviamente lo que hemos venido viendo es que en el sector de la manufactura si antes teníamos grandes jornadas de reclutamiento en donde había contrataciones masivas, hoy vemos que son en menor cantidad, pero sí están contratando. Nosotros estamos buscando que las personas que se quedan sin trabajo se puedan reincorporar rápidamente”, señaló.

Zogbi Castro dijo que las condiciones económicas que privan a nivel nacional e internacional en la industria, están provocando estos recortes y el gobierno del estado de Coahuila, por lo pronto, seguirán ofreciendo la oferta disponible a través de las Ferias del Empleo.