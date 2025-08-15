Américo Villarreal descarta intervención militar de EU con drones en Tamaulipas

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, en reunión con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Foto: Especial

CIUDAD VICTORIA, Tamps., ( apro) .- El gobernador Américo Villarreal Anaya descartó que en Tamaulipas está ocurriendo una intervención, con drones, de las fuerzas armadas de Estados Unidos.

Durante la presente semana, el mandatario estatal se reunió con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, pero dijo que no se abordó el tema y que no existen condiciones que justifiquen ese escenario en la frontera tamaulipeca.

“No tocamos ese tema y, dentro de lo que nosotros tenemos conocimiento, no tenemos ese tipo de condiciones en nuestra frontera”, afirmó.

Por otra parte, Villarreal Anaya aseguró que la estrategia de seguridad en la entidad registra resultados positivos, gracias a la coordinación con el gobierno federal y al fortalecimiento de las corporaciones locales.

Recordó que, en su reciente gira por tres regiones del estado, encabezó la entrega de más de 330 vehículos y equipo especializado para la Guardia Estatal y la Fiscalía General de Justicia, incluyendo laboratorios móviles para el esclarecimiento de delitos.

Las acciones se realizaron en municipios como Miguel Alemán, San Fernando y Ciudad Mante.

“Estamos comprometidos en mejorar las condiciones de seguridad con equipamiento, infraestructura y más elementos en la Guardia Estatal. Los indicadores del Secretariado Ejecutivo muestran que vamos por buen camino, pero seguimos trabajando para reforzar la tranquilidad de las y los tamaulipecos”, dijo.