Destituyen a comisario municipal en Yucatán por violencia familiar; golpeó a una menor de edad. Foto: Captura de video

MÉRIDA, Yuc. (apro).- Héctor Y. P. era el comisario de Santa María Aznar, un poblado del municipio de Uayma, Yucatán, pero fue destituido este jueves 14 de agosto, luego de que se difundió un video en el que se registró cuando cometió actos de presunta violencia familiar; el hombre se ve golpeando y arrastrando del cabello a una niña.

El momento en el que cometió violencia familiar contra una menor se difundió en redes sociales. No se precisó la fecha en que ocurrió.

De acuerdo con lo que se ve en la grabación, en la casa hay dos mujeres, una con un bebé en brazos, con cuyos gritos intentan persuadirlo de parar los golpes. “¡Héctor! ¡Héctor!”, se les escuchó gritar. Él nunca se detuvo y aumentó la violencia hacia la niña.

La jaló del cabello, arrastró por el piso de la habitación entre las hamacas que estaban colgadas. La llevó a la pieza continua y aunque en un momento pareció desmayarse, la cargó para seguirla arrastrando hacia una puerta, que parecía una salida.

La niña gritaba y lloraba, y en algún momento se intentó proteger de los golpes abrazando su propio cuerpo en el suelo. Aun así, Héctor siguió agrediéndola.

VIDEO MUY FUERTE: Comisario de #Uayma, #Yucatan Armin Castillo, pierde el cargo tras filtrarse agresión a una menor



INFO: https://t.co/t12IqzJgFf pic.twitter.com/GDM2KW6AWA — La i Campeche (@LaiCampeche) August 14, 2025

Horas después de la publicación del video, el alcalde del municipio de Uayma, Armín Castillo, se pronunció acerca del tema. Advirtió que no tolerará la violencia y anunció que el comisario fue destituido del cargo.

“Quiero que sepan que no estamos de acuerdo, que se ha dado vista a las autoridades correspondientes para el seguimiento oportuno, el deslinde de responsabilidades y que como ayuntamiento hemos decidido cesar al comisario de su cargo”, pronunció en un video en redes sociales.



