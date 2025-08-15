Detienen a “El Kike”, cuarto implicado en homicidio de Luis Miranda Cardoso, expresidente del TSJEM

Enrique “N”, alias “El Kike” o “Tochiro”, buscado desde 2020 por el homicidio del expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) Luis Miranda Cardoso, padre de Luis Miranda Nava, secretario de Desarrollo Social del expresidente Enrique Peña. Foto: Especial

TOLUCA, Edomex., (apro) .- Elementos de la Policía Municipal de Toluca detuvieron a Enrique “N”, alias “El Kike” o “Tochiro”, buscado desde 2020 por el homicidio del expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) Luis Miranda Cardoso, padre de Luis Miranda Nava, secretario de Desarrollo Social del expresidente Enrique Peña.

La Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca informó que la detención ocurrió en la colonia Santa Bárbara, después de que cámaras de videovigilancia ubicaron un Volkswagen Golf color gris oxford, con placas del Estado de México, reportado como robado.

El conductor se identificó como Jonathan Adrián “N”, de 27 años y vecino de Atlacomulco; sin embargo, tras su traslado a la Fiscalía Especializada en Combate al Robo de Vehículos (OCRA), y mediante la realización de trabajos de inteligencia, se confirmó que en realidad se trata de Enrique “N”, de 42 años, originario de Toluca.

El detenido tiene una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado con premeditación, ventaja y alevosía, en agravio de Miranda Cardoso, asesinado el 11 de agosto de 2020, en su domicilio de la calle Texcoco, en la colonia Sector Popular de la capital mexiquense.

Enrique “N” fue puesto a disposición del Juzgado de Control, quien giró la orden y trasladado al Centro Preventivo y de Readaptación Social correspondiente.

Mientras tanto, el vehículo quedó asegurado por la Fiscalía Especializada en Combate al Robo de Vehículos.

Por este homicidio, ya habían sido detenidos tres presuntos responsables: Arturo “N”, Edgar Alejandro “N” y Raúl Agustín “N”.

El primero de ellos, de 57 años, era empleado de Miranda Cardoso; fue detenido el 16 de agosto, pero a los pocos días de su detención murió en su celda del penal de Santiaguito. La Secretaría de Seguridad estatal afirmó que se trató de un suicidio.

“Aproximadamente a las 20:30, en el área conocida como 'imaginaria', se realizó el último pase de lista, dando presente al interno Arturo 'N'. Sin embargo, al realizar un recorrido posterior por el pasillo a las 22:30 y dado que no se escuchó respuesta por parte de Arturo 'N', se abrió la puerta de su celda y se le encontró colgado con un pantalón atado a un barrote de la ventana”, se indicó en un comunicado.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó, por su parte, que el móvil del homicidio del exjuzgador fue el robo a casa habitación, y que “la hipótesis se fortaleció con los indicios recabados por los policías de investigación y peritos en los días posteriores al asesinato”.

Cuando ocurrieron los hechos, Miranda Cardoso era titular de la notaría 166, con sede en Toluca, cuyo inmueble se encontraba ubicado a unos metros de su casa.

Fue presidente del TSJEM durante las gubernaturas de los priistas César Camacho Quiroz y Arturo Montiel Rojas. También se desempeñó como juez federal y estatal, y como director jurídico, subsecretario de Asuntos Jurídicos y secretario de Administración y Finanzas.