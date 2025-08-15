Nueva riña en penal de Culiacán deja tres reos heridos

Fuerzas de seguridad en las inmediaciones del penal Aguaruto, Culiacán, tras una riña. Foto: Captura de video

CULIACÁN, Sin., (apro) .- El penal de Aguaruto fue escenario de una nueva riña entre internos que dejó tres reos heridos y un despliegue de fuerzas de seguridad en la zona al poniente de la ciudad.

El reporte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó el saldo de los interno heridos, luego de una riña en los módulos 4 y 28, alrededor de las 10:00 de la mañana.

SSP informa sobre riña en penal de Culiacán. Captura de pantalla.

Los heridos fueron trasladados de emergencia al Hospital General de Culiacán, en medio de un fuerte despliegue de seguridad.

Tras el enfrentamiento, del que se reportaron disparos de arma de fuego, se desplegó un operativo que incluyó el sobrevuelo de un helicóptero.

Apenas en junio pasado, un par de riñas dejaron saldo de tres reos asesinados, lo que derivó incluso en más cateos al interior del lugar.

En ese junio, en días consecutivos, se registraron enfrentamientos, supuestamente entre grupos rivales que se disputaban el control del penal, el cual ha sido señalado en diversos informes como uno de los más inseguros del país y que opera con un “autogobierno”.

En total, en el primer semestre del año, se han realizado por lo menos 20 esculques y en todos se han asegurado armas de fuego y equipos de radiocomunicación, celulares y hasta internet satelital de Star Link.