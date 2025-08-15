Secretaría de Salud de Zacatecas confirma caso de rabia humana en adolescente de 17 años

Hospital IMSS No. 1 Emilio Varela Luján, Zacatecas, donde se encuentra internada la joven con rabia. Foto: Google Maps

ZACATECAS, Zac., (apro) .- La Secretaría de Salud del estado confirmó un caso de rabia en humanos. La paciente es una mujer de 17 años, originaria y residente de Mezquital del Oro, limítrofe con Jalisco.

El contagio fue diagnosticado y confirmado, las primeras horas este viernes, por el Laboratorio Estatal de Salud Pública del Estado, informó el gobierno estatal a través de un comunicado de prensa.

A finales de junio, la joven fue mordida en un dedo por un zorrillo mientras dormía en su domicilio, confirmó el secretario de Salud, Uswaldo Pinedo Barrios, durante una entrevista en un noticiero radiofónico.

El pasado 13 de agosto, al presentar síntomas, la paciente fue ingresada al Hospital Rural No. 82 de Vicente Guerrero, Durango, y posteriormente trasladada, el mismo día, al hospital general del IMSS No. 1 Emilio Varela Luján en la capital zacatecana, donde recibió atención médica.

La joven se encuentra en condición grave y en terapia intensiva, declaró el secretario de Salud, quien afirmó que es el primero caso de rabia en humanos que se detecta desde el año 1987, en el estado.

El gobierno estatal dio a conocer que, dado que es un caso de interés nacional, personal del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE), la Dirección General de Epidemiología y el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (CENAPRECE) estuvieron en la entidad para sostener una reunión técnica con representantes de las instituciones de Salud y luego trasladarse al hospital donde está internada la paciente.

“Con fecha del 15 de agosto, a las 00:25 horas, se notificó a los familiares, al personal médico tratante y a las autoridades competentes la confirmación del diagnóstico de rabia, procediendo de inmediato a la activación de protocolos de investigación epidemiológica, trazabilidad del caso y acciones de control”.

Las autoridades estatales dieron a conocer la implementación de medidas que “incluyen actividades de vacunación”, la entrevista a familiares y contactos de la paciente para determinar la necesidad de profilaxis postexposición, así como la visita a las comunidades relacionadas con la agresión, la atención y la movilidad de la paciente.

Estas acciones, afirmaron, permitirán elaborar una cronología detallada de los hechos, prevenir nuevos casos y realizar la búsqueda activa e intencionada de casos sospechosos, garantizando su seguimiento y atención.

De acuerdo con las autoridades de salud, se mantiene comunicación directa con los familiares para informarles sobre el estado de salud de la paciente, así como los procedimientos a realizar y se obtuvo el consentimiento informado de los padres.

La secretaría de Salud dio a conocer que “la paciente contará en todo momento con el soporte clínico necesario para mantener su confort en medida de lo posible”.

Las autoridades sanitarias del estado hicieron un llamado a la población para que, en caso de alguna mordedura por animales silvestres, acuda de inmediato a la unidad de salud más cercana y se lo notifique al personal que les brinda la atención.