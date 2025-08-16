Asesinan en Morelos al influencer Camilo Ochoa Delgado “el Alucín”

MORELOS (apro).- El influencer Camilo Ochoa Delgado, originario de Sinaloa, fue asesinado el sábado en Morelos; fue localizado en el interior de su vivienda, y la Fiscalía de Morelos ya inició investigaciones.

Camilo Ochoa, conocido en redes sociales como “El Alucin”, fue hallado en el baño de su casa en la Colonia Lomas de Cuernavaca, tras recibir múltiples impactos de arma de fuego. Vecinos reportaron detonaciones alrededor de las 17:24 horas y dieron aviso a las autoridades.

Testigos informaron que un hombre estuvo involucrado en el ataque y huyó en un vehículo Chevrolet Sonic; hasta el momento no se ha determinado su paradero.

Ochoa Delgado se dedicaba a producir contenido relacionado con el narcotráfico y, pocas horas antes de su asesinato, transmitió en sus redes sociales la vestimenta que usaría ese día. A comienzos de 2025, fue mencionado en volantes que lo vinculaban presuntamente con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, junto con otras 24 personas, entre ellas Peso Pluma y Gail Toys.

En un folleto que circuló en Culiacán, Camilo Ochoa y al menos 25 influencers más fueron señalados presuntamente como “colaboradores cercanos” y “lavadores de dinero” de grupos del narcotráfico, entre ellos el llamado cártel “Los Sapitos”. En el material se mencionan nombres como Toys El Llorón, El Markitos, Mayve Castro y Roberto Tapa, entre otros, y se advierte a la ciudadanía evitar apoyar o consumir contenido de estas personas.

Temixco, municipio donde ocurrió el homicidio, se encuentra a 13.3 kilómetros de Cuernavaca, la capital de Morelos. Actualmente es gobernado por Israel Piña Labra, quien llegó al poder por el Partido Acción Nacional en alianza con el PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas.

Según el último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, correspondiente al mes de junio, Temixco acumula 43 homicidios dolosos.

La Fiscalía General del Estado de Morelos desarrolla los protocolos de intervención e investigación correspondientes en el homicidio de Camilo “N”, registrado en la colonia Lomas de Cuernavaca. La FGE mantiene una estrecha colaboración con las instituciones estatales y federales que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, con la finalidad de deslindar responsabilidades en este caso, tal como se efectúa en otras indagatorias.