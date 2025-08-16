Detienen en Morelos a dos hombres con 40 kilogramos de "cristal" y decomisan cerca de 8 mdp

CUERNAVACA (apro).- Este sábado, dos hombres que transportaban 40 kilogramos de “cristal” en un vehículo en Emiliano Zapata fueron detenidos durante un operativo interinstitucional. La acción se realizó como parte de los esfuerzos coordinados de prevención del delito y combate al robo de vehículos en la zona metropolitana de Cuernavaca.

Emiliano Zapata se encuentra a tan solo 18 km de Cuernavaca, la capital de Morelos, y actualmente está gobernado por Santos Tavárez García, quien llegó al poder por el Partido Verde Ecologista. La ubicación estratégica del municipio, cercana a la capital, ha sido un punto recurrente en operativos de seguridad por la movilidad de vehículos y mercancías entre distintos municipios de la entidad.

De acuerdo con información oficial, la detención ocurrió en la carretera México-Acapulco, a la altura de la caseta de salida hacia Emiliano Zapata, cuando una camioneta Ford Escape con placas de Baja California fue interceptada. Los ocupantes del vehículo presentaban signos de intoxicación por alcohol y sustancias psicotrópicas y fueron identificados como Francisco “N”, de 60 años, originario de Zirándaro, Guerrero, con residencia en Parácuaro, Michoacán; y Alfredo “N”, de 55 años, con domicilio en Morelia, Michoacán.

Durante la inspección, las autoridades localizaron 40 paquetes ocultos en compartimentos especiales del vehículo. Cada paquete tenía un peso aproximado de un kilogramo y contenía una sustancia granulada con características similares al “cristal”, con un alto nivel de pureza, según el informe oficial. Tanto los detenidos como el vehículo y la droga asegurada fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal en la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) en Morelos, donde se iniciaron las investigaciones correspondientes.

El decomiso representa una pérdida económica estimada en ocho millones de pesos para la organización delictiva que operaba en la región centro y sur del estado. Autoridades locales y federales señalaron que estos operativos forman parte de las acciones coordinadas de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, en seguimiento a las instrucciones de la gobernadora Margarita González Saravia, con el objetivo de reforzar la seguridad y mantener la vigilancia en carreteras y municipios de la entidad.

El caso se suma a otras acciones recientes de prevención y combate al tráfico de drogas en la zona metropolitana de Cuernavaca, donde la coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional ha permitido incautaciones relevantes y detenciones de personas involucradas en delitos federales.