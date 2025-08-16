García Parra pide licencia para irse a Disneylandia a festejar cumpleaños de Belinda

La cantante Belinda y José Luis García Parra, coordinador del gabinete del morenista Alejandro Armenta Mier, posan con personajes en Disneylandia. Foto: Captura de video

PUEBLA, Pue., (apro) .- José Luis García Parra, coordinador del gabinete del morenista Alejandro Armenta Mier, fue captado en Disneylandia, festejando el cumpleaños 36 de la cantante Belinda, con la que se asegura que tiene un romance.

Luego de que medios locales y nacionales divulgaron un video y la foto donde se aprecia al funcionario junto a la también actriz –acompañados de los personajes de Minnie y Daisy y otras personas– García Parra publicó en sus redes sociales un oficio para asegurar que solicitó licencia sin goce de sueldo para hacer ese viaje.

“Respecto a mi viaje personal, informo que solicité formalmente licencia sin goce de sueldo del 13 al 15 y del 18 al 20 de agosto. Mis viajes y eventos personales se realizan siempre fuera del horario laboral y con recursos propios. Mi compromiso laboral se mantiene intacto y seguiré trabajando con responsabilidad y, sobre todo, #PorAmorAPuebla”, manifestó en su cuenta X.

Respecto a mi viaje personal, informo que solicité formalmente licencia sin goce de sueldo del 13 al 15 y del 18 al 20 de agosto.



Mis viajes y eventos personales se realizan siempre fuera del horario laboral y con recursos propios.



Mi compromiso laboral se mantiene intacto y… pic.twitter.com/LRR5jF8N21 — José Luis García Parra (@JLG_PARRA) August 15, 2025

Desde febrero de este año, se dio a conocer que el también sobrino político del exgobernador Mario Marín Torres sostenía una relación romántica con Belinda, luego de que fueron grabados cuando llegaban juntos a Puebla en un vuelo privado.

La cantante ha tenido múltiples apariciones públicas en esta entidad, pues asistió a la toma de protesta de Armenta, será la voz protagónica de la película animada “Canas al Aire”, grabó el vídeo de una de sus canciones en locaciones poblanas y, además, promocionó y se presentó en el Feria de Puebla.