Marchan por liberación de Pedro Segura, empresario acusado de delincuencia organizada

Marcha en Chilpancingo en respaldo al empresario encarcelado Pedro Segura, acusado de delincuencia organizada, este sábado 16 de agosto de 2025. Foto: Cortesía Alberto Gómez

CHILPANCINGO, Gro., (apro) .- Simpatizantes del empresario y excandidato del PT y partido Verde a gobernador de Guerrero, Pedro Segura Valladares, detenido por delincuencia organizada, marcharon en tres ciudades para pedir a las autoridades federales su liberación.

No más de 500 personas marcharon el viernes y sábado en las ciudades de Iguala, en la región Norte, en Chilpancingo, la capital del estado, y el puerto de Acapulco para mostrar su respaldo al empresario, caracterizado por entregar laptops, motonetas y rifar autos a estudiantes egresados.

Pedro Segura, empresario y ganadero, fue detenido la noche del martes 12 de agosto por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), afuera de su hotel Vida en el Lago, ubicado en la carretera Rancho del Cura–Huitzuco, en el municipio de Tepecoacuilco de Trujano, en la región norte de la entidad.

La FGR ejecutó una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada, librada por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal de Toluca, Estado de México. Horas después lo ingresaron al penal del Altiplano en Almoloya de Juárez.

Dos testigos protegidos y un integrante de la organización criminal Guerreros Unidos (GU), responsable de la desaparición de los 43 normalistas, acusaron que el empresario formaba parte del grupo delictivo y que un jefe criminal le habría entregado a cuatro de los estudiantes en su hotel, de acuerdo con parte del expediente filtrado.

Al mediodía del viernes en Iguala, en la región Norte donde el empresario tiene influencia, unas 300 personas marcharon para exigir justicia y su liberación.

Se escucharon consignas como “Pedro Segura es inocente”, “Pedro Segura, preso político” y “Estorbó, el gobierno lo quitó”.

El recorrido, con lonas y pancartas para pedir justicia, partió desde el monumento de la Patria Trigarante y concluyó en el zócalo de la ciudad con un mitin.

Horas más tarde, en Chilpancingo, un centenar de simpatizantes con ropa blanca y portando globos marcharon del norte de la ciudad a la Alameda central.

Pidieron un trato justo y la liberación del empresario y político guerrerense.

Expresaron que el delito de Pedro Segura fue denunciar actos de impunidad y corrupción. “Porque les estorbó, el gobierno lo chingó (sic)”, consignaron.

Mientras que la tarde de este sábado, en Acapulco, cerca de 100 personas marcharon por la avenida Costera Miguel Alemán, desde la glorieta La Diana al Asta Bandera, para pedir justicia y la liberación del empresario.

Dos personas montadas a caballo encabezaron la marcha con una lona de respaldo. “No más impunidad en Guerrero”, decía uno de los mensajes.