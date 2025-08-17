Abandonan en plena calle tres cuerpos sin vida en Temixco, Morelos

MORELOS (apro).- En Temixco, un municipio gobernado por el PAN, tres jóvenes fueron encontrados asesinados y con muestras visibles de violencia; hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido pronunciamiento sobre los hechos.

Según reportes policiales, los jóvenes fueron asesinados y sus cuerpos abandonados en plena calle y a plena luz del día.

El hallazgo ocurrió este sábado en la colonia Eterna Primavera, a un costado del aeropuerto Mariano Matamoros, en los límites con Cuernavaca.

La Fiscalía General del Estado de Morelos aseguró el área y dio inicio a las investigaciones correspondientes.

Los cuerpos fueron identificados por familiares que acudieron al lugar, y la dependencia señaló que continuará recabando información para esclarecer lo sucedido.

Temixco, con una población cercana a los 120 mil habitantes, se encuentra a 13.3 kilómetros de Cuernavaca y forma parte de la zona metropolitana del estado.

En los últimos meses, la localidad ha mostrado un aumento en los indicadores de violencia; según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron 43 homicidios dolosos en junio de este año.

En redes sociales se ha manifestado la indignación por la muerte de estas personas, y ciudadanos han iniciado reclamos hacia el edil.

Algunos señalan que, mientras enfoca esfuerzos en ejercer violencia política por razones de género contra la síndica y una regidora, se descuida el área de seguridad en el municipio.

El municipio es gobernado por Israel Piña Labra, quien asumió la alcaldía en representación de la coalición PAN-PRI-PRD-Redes Sociales Progresistas.

Las autoridades locales han señalado que mantienen operativos y acciones coordinadas con instancias estatales para reforzar la seguridad y brindar atención a la ciudadanía.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los responsables y las motivaciones detrás del hecho. La Fiscalía reiteró que los avances de la investigación se informarán conforme se obtengan resultados.