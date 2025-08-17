Emboscan y asesinan a ocho policías comunitarios en Ayutla, Guerrero

Las víctimas fueron veladas por integrantes de la UPOEG, familiares y amigos. Foto: Cortesía Diario Faro de la Costa Chica

CHILPANCINGO (apro).- Al menos ocho policías de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) fueron emboscados y asesinados por un comando armado en el municipio de Ayutla de los Libres, en la región Costa Chica.

Otros cinco policías ciudadanos resultaron lesionados en el ataque, reportaron fuentes cercanas a la organización.

La tarde de este domingo las víctimas fueron veladas por integrantes de la organización, familiares y amigos en ese municipio.

Gobierno Municipal de Ayutla de los Libres lamentó el fallecimiento de los "Policias Comunitarios caidos el día de ayer" y se unió a la pena que embarga a sus familiares y amigos.

En tanto el gobierno estatal y la Fiscalía General del Estado (FGE) trataron de arribar al lugar de los hechos, pero un grupo de policías ciudadanos le impidieron reamizar las diligencias.

Fuentes consultadas indican que los autodefensas circulaban a bordo de dos camionetas en un camino que conduce a la comunidad de Apantla cuando fueron interceptados por un comando armado que los acribilló.

Las víctimas solo portaban escopetas y rifles permitidos por su reglamento.

El camino es parte de una ruta vigilada por la UPOEG en ese municipio.

Fuentes de la CRAC-PC-PF, otras organizaciones con presencia en la zona, informaron que tienen conocimiento que en la emboscada fueron asesinados ocho autodefensas y uno más fue ultimado en la cabecera de Ayutla.

Hasta la tarde de este domingo, el gobierno de la morenista Evelyn Salgado y la FGE no habían emitido una postura respecto a este nuevo hecho de violencia.

Tampoco el flamante nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Daniel Antonio Ledesma Osuna, cercano al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Personal de la FGE intentó arribar a las comunidades de El Cortijo y El Rincón de donde son originarias las víctimas, pero un grupo de más de 20 integrantes de la UPOEG no le permitió realizar las diligencias.

El gobierno estatal filtró a los medios que se implementó un operativo por parte de la Policia Estatal y Fiscalía estatal y localizó una camioneta abandonada con impactos de arma de fuego, pero que no hallaron personas sin vida.

Según el escueto comunicado "las recientes confrontaciones en dicha localidad se relacionan con la disputa por el territorio por trasiego de droga".

Fuentes de seguridad informaron que el corredor desde el municipio de Tecoanapa, en la Costa Chica, hasta el de Acatepec, en la Montaña, es disputado por dos organizaciones criminales al margen de las autoridades civiles y militares.