Ataque armado en fiesta patronal en San Miguel de Allende deja dos muertos y 17 heridos

SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto. (apro).- Dos personas fallecidas y 17 más con lesiones fue el resultado del ataque armado en la colonia Infonavit Malanquin, esto durante la festividad religiosa en honor a la virgen de San Juan.

Durante la noche del domingo 17 de agosto se registró el ataque frente a decenas de personas que convivían en el atrio de la iglesia de la colonia. En el lugar murió una de las personas, mientras que el resto fueron trasladadas a recibir atención médica, de manera extraoficial se asegura que entre las víctimas hay dos menores de edad.

Según testigos, hasta el lugar llegaron al menos dos hombres con vestimenta tipo militar, preguntaban por una persona y para abrirse paso comenzaron a disparar.

Los asistentes a la fiesta patronal comenzaron a correr, entre la confusión algunos vecinos buscaban a integrantes de familias.

"Tengo una niña que busca a su tía y viven en San Antonio", se escucha gritar a una mujer en un video difundido en redes sociales minutos después del ataque.

En un comunicado de prensa enviado por el gobierno municipal de San Miguel de Allende se confirmó el fallecimiento de dos personas, mientras que las 17 víctimas restantes reciben atención médica en distintos hospitales de la ciudad.

Familiares llevaron a algunos de los heridos a recibir atención médica en sus vehículos particulares, pues en la zona el personal de la Cruz Roja no daba abasto.

"Hay muchas personas lesionadas, están esperando que ingresen más ambulancias a este sitio. Se reportan niños lesionados, hay mucha gente aún gritando, asustada por lo sucedido", narra una reportera del portal San Miguel de Allende Noticias con Valor, mientras muestra a hombres que cargan a los heridos hasta los vehículos particulares.

A través de sus redes sociales el alcalde de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco, condenó el ataque "donde personas sin escrúpulos quitaron la vida a gente inocente que celebraba en el atrio de la iglesia de la Virgen de San Juan", se puede leer en la publicación del priista.

En Guanajuato han sido recurrentes los ataques durante celebraciones patronales, pues en lo que va del año se han registrado cuatro, incluido el caso de San Miguel de Allende.

En marzo pasado en el municipio de Salamanca, ocho jóvenes de la parroquia de San José de Mendoza murieron durante el ataque en un campo de fútbol mientras organizaban la fiesta de la comunidad; en mayo, en la comunidad San Bartolo de Berrios fueron asesinados siete jóvenes al terminar la fiesta patronal.

El tercer ataque durante una celebración religiosa ocurrió en el municipio de Irapuato cuando vecinos de la colonia Barrio Nuevo celebraban a San Juan, en junio pasado. En esa ocasión fallecieron 12 personas.