Detienen a regidor de Tetela del Volcán por violencia familiar; enfrentará proceso en libertad

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Luis Rodrigo “N”, regidor del municipio de Tetela del Volcán por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue detenido este fin de semana acusado de presunta violencia familiar.

El servidor público fue presentado ante el Ministerio Público de la Fiscalía de la Región Oriente, luego de que se reportara que habría agredido físicamente a su esposa.

En la audiencia de control, el juez de la causa resolvió que enfrentará el proceso en libertad, aunque bajo medidas cautelares que le prohíben acercarse a la víctima y lo obligan a presentarse periódicamente a firmar. La audiencia de vinculación a proceso fue fijada para el 21 de agosto.

Tetela del Volcán, municipio situado a 81.9 kilómetros de la capital de Morelos, Cuernavaca, se encuentra en la región de los Altos, en la zona noreste del estado. Desde ahí, el Ayuntamiento reaccionó a la detención mediante un comunicado en el que se deslindó de la conducta del regidor y reafirmó su postura contra cualquier expresión de violencia.

“La protección, el respeto y la promoción de los derechos de las mujeres son principios irrenunciables que este Ayuntamiento asume con convicción”, señala el pronunciamiento, en el que también se enfatiza que ningún tipo de violencia tiene cabida dentro de la función pública ni en la vida comunitaria.

Las autoridades municipales añadieron que toda conducta individual que no represente los valores institucionales será rechazada, y pidieron a la ciudadanía no dejarse llevar por rumores o confrontaciones, al tiempo que manifestaron su confianza en el trabajo de las instancias de justicia.

De acuerdo con información recabada en el propio Ayuntamiento, es la primera vez que el regidor enfrenta un proceso relacionado con violencia de género. Sin embargo, se tiene registro de tres detenciones previas por alteraciones al orden público, una de ellas cuando ya ejercía como regidor electo.

El caso ocurre en un contexto de creciente violencia familiar en el estado. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y junio en Morelos se han acumulado 2 mil 848 denuncias por este delito, lo que equivale a una tasa de 144.46 casos por cada 100 mil habitantes.