Fallece policía en pleno maratón en Ensenada

BAJA CALIFORNIA (apro).- Un policía municipal de 39 años de edad, quien desde hace casi siete meses exigía justicia para su hija atropellada por una unidad de transporte público, falleció este domingo mientras participaba en un medio maratón en el municipio de Ensenada, Baja California.

Abel Gómez Domínguez era padre de Marlén Gómez Zepeda, joven atleta de 15 años de edad, quien el pasado 20 de enero del año en curso fue atropellada por un transporte Amarillo y Blanco que se pasó un alto; desde entonces, junto con su esposa Laura Zepeda, mantenían una campaña y acudían a todas las instancias posibles para que fuera atendido el caso.

El deceso del hombre ocurrió mientras participa en el XXII Medio Maratón Internacional Powerade Ensenada 2025; de acuerdo al reporte oficial, se desvaneció y fue trasladado a la Clínica 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Ahí, a pesar de las maniobras, fue declarado fallecido a las 09:13 horas, conforme a los datos divulgados a la prensa.

Abel Gómez apenas había acudido el pasado miércoles 13 de agosto al Congreso del Estado de Baja California, a protestar -junto con otros colectivos y activistas- a la comparecencia de la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ma. Elena Andrade Ramírez.

Esto, debido a la falta de avances reales en el caso de su hija y la serie de irregularidades en el mismo, pues acusaba que el conductor responsable, la empresa transportista y la aseguradora Quálitas se negaban a cubrir los gastos ocasionados por la atención médica y hospitalaria, por lo que la familia se había hecho cargo.

“Ha habido situaciones que pudiéramos calificar como de irregularidades o de corrupción, cuando en el expediente se han negado a aceptar los videos en los cuales quedó grabado como ocurrió el atropellamiento. No hemos recibido justicia, ni mucho menos la reparación de los gastos, por lo que seguiremos insistiendo ante cualquier autoridad que tenga injerencia en este caso”, según declaró en su momento.

Tras conocer el deceso, la presidenta Claudia Agatón Muñiz compartió un comunicado donde lamentó el fallecimiento del también integrante de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Ensenada.

La alcaldesa aseguró de instrucciones al director de la Policía Municipal y a titulares de diversas áreas de su gabinete, para brindar apoyo a la esposa e hijos en las gestiones necesarias, tanto en trámites como en la disposición final de sus restos, esto último conforme decida su familia.

“Nos unimos a la pena de familiares, amistades y personal policial, ante este lamentable suceso que llena de tristeza a nuestra comunidad. Vamos a brindar el acompañamiento y el apoyo necesario a sus deudos”, según expresó en el texto.

En diferentes publicaciones, integrantes del equipo “Aferrados”, del que era integrante Abel Gómez, así como distintos corredores, expresaron su pésame por el deceso.

En estos casi siete meses, Abel Gómez incluso viajó a la Ciudad de México para entregar una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, además de que colocaron afuera del Palacio Municipal una manta gigante para exponer el caso de la joven atleta y denunciar cómo la unidad se pasó el semáforo en rojo para arrastrarla 27 metros.

Desde entonces, la joven se había sometido a múltiples cirugías y su familia buscaba constantemente fondos para los tratamientos.

También destacó que el pasado 12 de julio, durante la visita de la mandataria federal a la inauguración del nuevo hospital del IMSS, lograron acercarle una carpeta del caso y ella les firmó de recibido, y se comprometió a revisarlo mediante la Secretaría de Gobernación.