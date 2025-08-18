Muere delegado de municipio de Hidalgo por descarga eléctrica y fuerte caída

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El delegado de la localidad General Felipe Ángeles, del municipio hidalguense de Tolcayuca, Antonio Alberto Guillaume González, murió a causa de una descarga eléctrica y una caída desde una azotea mientras apoyaba con el suministro de agua con pipas en la demarcación.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron el pasado sábado cuando el funcionario se encontraba al interior de un domicilio de la localidad, mejor conocida como Los Ángeles, para ayudar a abastecer de agua los tinacos, debido a la escasez que se ha registrado en la comunidad en los últimos meses.

El funcionario se encontraba en el tercer piso de la vivienda, mientras sujetaba una manguera con su mano, cuando resbaló y accidentalmente tocó cables de alta tensión, lo que ocasionó que cayera desde la azotea y perdiera la vida inmediatamente.

Tras el incidente, elementos de Protección Civil de la entidad federativa llegaron al lugar, acordonaron la zona y confirmaron la muerte del delegado, por lo que la Policía de Investigación, peritos y el Servicio Médico Forense (SEMEFO) realizaron los procesos correspondientes.

El municipio de Tolcayuca lamentó los hechos por medio de una publicación en su página oficial de Facebook, en la que se lee:

“Ante los acontecimientos lamentables y con el debido respeto para la familia de nuestro compañero Delegado Antonio Guillaume, hacemos extensivas nuestras condolencias”.

Esta tragedia se suscitó a causa del desabasto de agua que se ha reportado desde hace dos meses en el municipio de Tolcayuca, donde señalan como responsable al presidente municipal, Armando Zúñiga Gutiérrez, por no realizar adecuadamente las reparaciones y acciones necesarias solicitadas para restablecer el suministro del líquido vital.

Pobladores de la localidad de Los Ángeles han señalado que esta situación se comenzó a presentar a finales de mayo, después de que dejó de funcionar el depósito que abastece de agua a toda la comunidad, el cual pertenece a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La localidad de General Felipe Ángeles, mejor conocida como Los Ángeles, es una colonia de Tolcayuca, uno de los 84 municipios que conforman el estado de Hidalgo y que se ubica al norte de San Agustín Tlaxiaca y Zapotlán de Juárez, así como al este de Villa de Tezontepec y del estado de México.

Los Ángeles cuenta con una población de alrededor de 3 mil 850 personas, localizados en 960 domicilios, según MarketData México.