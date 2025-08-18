Nahle descarta brote de cólera en Tatahuicapan

XALAPA, Ver. (apro)- En el municipio de Tatahuicapan, sierra sur de Veracruz, se reportaron 245 casos de infecciones diarreicas, aunque no se han registrado casos confirmados de cólera, informó la gobernadora Rocío Nahle García.

En conferencia de prensa, la mandataria indicó que el secretario de Salud estatal, Valentín Herrera Alarcón, se trasladó al municipio para supervisar la situación. De acuerdo con los resultados de laboratorio, se descartó la presencia de cólera y se confirmó la existencia de la bacteria Escherichia coli como causa del brote.

Detalló que 135 personas ya fueron dadas de altas, y el resto continúa en observación, también se revisa el estado de un manantial de la zona que pudiera estar contaminado.

Se informó que la Secretaría de Salud de Veracruz (Sesver) implementó un cerco sanitario en la localidad y realizó pruebas microbiológicas para precisar el origen de los casos y reforzar la atención médica.

Personal de la Jurisdicción Sanitaria XI y del Departamento de Protección contra Riesgos Sanitarios llevó a cabo acciones de clorado en tanques de agua potable que abastecen a la cabecera municipal.

El presidente municipal, Eusebio González Hernández, solicitó al IMSS-Bienestar abastecer de medicamentos y reforzar la atención médica. “Se han registrado numerosos casos de vómito, diarrea y fiebre en la población; pedimos que se brinden todas las atenciones necesarias”.