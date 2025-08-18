Volkswagen y sindicato alcanzan acuerdo salarial y conjuran huelga

PUEBLA, Pue. (apro).- El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW) llegó a un acuerdo con la armadora alemana de un 4 por ciento de aumento salarial, con lo que quedó conjurado el emplazamiento a huelga que vencía este lunes.

En un comunicado, Volkswagen de México sostuvo que este incremento, acordado en las mesas de negociación, se coloca por encima de la inflación anual y contribuye a la estabilidad laboral de la empresa.

"El incremento de 4 por ciento directo a salario protege el poder adquisitivo de las y los colaboradores, ubicándose por encima de la inflación. Con ello, se reafirma el compromiso de la empresa de velar por el bienestar de las familias que dependen de esta fuente de empleo", expresó.

Aunque este aumento está muy por debajo del 14 por ciento planteado al inicio de las negociaciones, el sindicato destacó que en esta revisión salarial también se obtuvieron mejoras en prestaciones como un aumento de 1 por ciento al fondo de ahorro, 0.2 por ciento a trabajadores con nivel de especialización y un bono único de 3 mil pesos para los trabajadores.

No obstante, esta alza salarial de VW es inferior a la otorgada por otras empresas automotrices como Audi, también ubicada en Puebla que se colocó en 5.3 por ciento; General Motors de 10.22; Huyndai y Kia, de 8.5; Ford 8.2 y Nissan de 7 por ciento.