Acusan a la Guardia Nacional de matar a un menor de 13 años en Guanajuato

JUVENTINO ROSAS, Gto. (apro).- Un adolescente de 13 años falleció por impactos de arma de fuego que presuntamente dispararon elementos de la Guardia Nacional sobre la carretera Juventino Rosas a la comunidad San Antonio de Morales, cuando transitaba en una camioneta acompañado de su padre y un hermano, quienes también resultaron lesionados.

De acuerdo con autoridades municipales, la Guardia Nacional dio la indicación al padre del adolescente de detener la camioneta en la que viajaban, pero el conductor intentó huir, lo que llevó a los agentes a disparar a la familia.

El conductor y su otro hijo resultaron con heridas en las piernas, mientras que el adolescente de 13 años murió en el lugar. El hombre fue retenido por los elementos de la Guardia Nacional.

Los hechos ocurrieron al mediodía de este martes 19 de agosto, cuando la camioneta en la que viajaban el hombre con sus dos hijos circulaba por la calle de acceso a la comunidad San Antonio de Morales.

Al advertir el ataque a la familia, vecinos de la comunidad comenzaron a agredir a los elementos de la Guardia Nacional con piedras y palos. La respuesta fue lanzar tiros al aire y pedir el apoyo de las policías municipales de Juventino Rosas y Celaya.

Vecinos denunciaron que los disparos vinieron de la Guardia Nacional, mientras que la Fiscalía General del Estado aseguró que no hay indicios que les permitan afirmar que así ocurrieron los hechos.

A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía de Guanajuato señaló:

"Con base en las primeras diligencias, así como en el análisis de imágenes y demás indicios recabados hasta el momento, no se puede afirmar la participación de elementos de la Guardia Nacional en estos hechos.”

Fidel Armando Ruiz, alcalde de Juventino Rosas, llegó al lugar después de recibir la llamada de un vecino de la comunidad que pidió su apoyo.

En el lugar, el alcalde que llegó por la vía independiente aseguró que en la llamada le pedían su apoyo porque los habitantes estaban "desesperados, cansados, con temor a salir a la calle sin saber si regresaremos".

El presidente municipal prometió mayor presencia de la policía municipal en San Antonio de Morales, comunidad que cobró relevancia la madrugada del 2 de agosto de 2020 porque una vivienda del lugar fue cateada por las fuerzas federales en busca de José Antonio Yépez Ortiz “El Marro", líder del grupo criminal Santa Rosa de Lima. La detención se concretó en Franco de Tavera, comunidad vecina.