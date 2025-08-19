Alcalde destituido de Ahome, rival de Rubén Rocha, advierte uso de fuerza pública si no es reinstalado

CULIACÁN, Sin. (apro). - El exalcalde de Ahome Gerardo Vargas Landeros advirtió que podría aplicarse el uso de la fuerza pública en caso de que autoridades estatales no acaten la resolución sobre su restitución en el cargo al frente del Ayuntamiento de Ahome, del cual fue repuesto para enfrentar cargos por presuntos actos de corrupción.

Vargas Landeros es uno de los rivales políticos del gobernador Rubén Rocha Moya junto a los también exalcaldes de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro y de Mazatlán Luis Guillermo Benítez Torres, quienes, tras enfrentar cargos judiciales por corrupción empujados por la entonces fiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada, desaparecieron del panorama político.

También lo fue Héctor Melesio Cuén, asesinado en el mismo sitio donde secuestraron al Mayo Zambada previo a una presunta reunión entre él y el mismo gobernador Rocha para mediar tensiones políticas entre ambos.

Tras este crimen la fiscal dejó su cargo que ahora ocupa Claudia Zulema Sánchez Kondo.

Respecto al proceso de Gerardo Vargas, el exfuncionario señaló que autoridades locales han caído en desacato y que incluso podría recurrir a la fuerza pública.

Mediante un video colgado en sus redes sociales la noche del lunes, el exfuncionario mencionó que el Poder Judicial Federal resolvió por segunda ocasión a su favor en el juicio de amparo relacionado con su restitución en la presidencia municipal de Ahome y acusó un nuevo desacato a las autoridades estatales.?

El 31 de julio Gerardo Vargas promovió un amparo por recurso de incumplimiento respecto a su restitución como alcalde de Ahome y el 15 de agosto último en una audiencia se resolvió el cumplimento total e improrrogado dictado.

Vargas Landeros enfrenta un juicio en Sinaloa por la renta irregular de 126 patrullas por un monto superior a los 171 millones de pesos, lo cual según los fiscales habría causado un daño al erario por 42 millones además de que el proceso debió haberse licitado.

Este arrendamiento data de 2021 cuando Gerardo Vargas recién tomó la alcaldía de Ahome, sin embargo, no fue sino hasta más de cuatro años y una reelección en el cargo en que la autoridad estatal comenzó el litigio en su contra.

Vargas fue junto a Estrada Ferreiro y Benítez Torres de los personajes que le disputaron la candidatura a la gubernatura a Rubén Rocha en 2021 y posterior a esa elección, los tres mostraron sus aspiraciones para contender para la siguiente elección en 2027 junto a Melesio Cuén, asesinado en julio de 2025 en Huertos del Pedregal.