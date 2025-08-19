Autoridades catean casa donde asesinaron a “El Alucín”; no descartan vínculo con Cártel de Sinaloa

Autoridades catean casa donde fue asesinado el “El Alucín”; no descartan vínculo con el Cártel de Sinaloa. Foto: Facebook: amilo Ochoa Delgado “el Alucín”

MORELOS (apro).- Elementos de la Fiscalía de Morelos, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y autoridades federales, catearon la casa donde fue asesinado Camilo Ochoa Delgado, “El Alucín”, para recabar pruebas y esclarecer los hechos; no se descarta posible vínculo con el Cártel de Sinaloa, afirmó Miguel Ángel Urrutia titular de la Secretaría de Seguridad Pública ciudadana.

A esta periodista confirmaron que la vivienda no era propiedad del influencer, quien contaba con otro departamento a su nombre. Esta situación provocó que el cateo se realizara con mayor cautela y tardara más de lo habitual, para cumplir con los protocolos legales correspondientes. Durante el operativo, la Agencia de Investigación Criminal aseguró objetos personales de Ochoa Delgado, un arma de fuego y una camioneta Denali azul, que fue retirada con apoyo de una grúa.

Reportes señalan que los agresores ingresaron al conjunto habitacional con facilidad, tocó la puerta y luego irrumpió en la vivienda. Cámaras de seguridad de casas cercanas captaron parte de su recorrido, mientras que testigos indicaron que huyó en un Chevrolet Sonic.

Vecinos explicaron que la puerta principal de la casa no presentaba impactos de bala, pero la del baño, donde se localizó el cuerpo, registró más de diez disparos. Las autoridades precisaron que el cuerpo presentaba únicamente dos impactos de arma de fuego.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Morelos mantiene hermetismo sobre las líneas de investigación y no ha proporcionado detalles sobre posibles responsables o avances en el caso. El operativo forma parte de las acciones coordinadas para recopilar indicios que permitan esclarecer los hechos.

Posible vínculo con el Cártel de Sinaloa

Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Morelos, informó que se investiga la posible presencia de presuntos sicarios del Cártel de Sinaloa u otro grupo delictivo en el asesinato de Camilo Ochoa Delgado.

“En relación al caso de Camilo Ochoa Delgado, conocido como El Alucín, se investiga la posible presencia de presuntos sicarios del Cártel de Sinaloa o de otro grupo delictivo", dijo.

El funcionario destacó que se trata de un hecho aislado, ya que no se tenía conocimiento de que la víctima tuviera problemas en Morelos.

“En ocasiones, los youtubers difunden información que puede generar inconformidad, pero no teníamos registro previo de amenazas”, explicó.

Sobre la participación de personas en el ataque, Urrutia Lozano detalló que se estima que al menos tres sujetos huyeron en un vehículo y que el arma utilizada fue corta, no larga.

Reiteró la importancia de respetar los tiempos de la investigación, dado que este tipo de hechos no son comunes en la entidad.