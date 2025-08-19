Dejan seis cabezas en los límites de Tlaxcala y Puebla

PUEBLA, Pue., 19 de agosto (apro).- Seis cabezas humanas fueron abandonadas a un costado de la carretera Ixtacuixtla con Nanacamilpa, a la altura de Gabriel Popocatla, en los límites de Tlaxcala y Puebla.

Automovilistas reportaron al 911 que había restos humanos al borde de la carretera, por lo que elementos de corporaciones de ambas entidades, de los municipios, así como del Ejército mexicano acudieron al lugar y acordonaron el área donde además fue localizada una manta que presuntamente atribuía esta ejecución múltiple al grupo delincuencial llamado “Operativa la Barredora”.

La Fiscalía General del Estado de Tlaxcala emitió un comunicado en el que señala que abrió una carpeta de investigación sobre el hallazgo de estas seis extremidades cefálicas que corresponden al género masculino.

“Al tener conocimiento de los hechos, agentes de la Policía de Investigación y Peritos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) se trasladaron al lugar, donde realizaron el levantamiento correspondiente e iniciaron las primeras indagatorias; cabe señalar que el lugar corresponde al del hallazgo no así al del hecho”, precisó la autoridad tlaxcalteca.

Agrega que la FGET continuará con las diligencias para esclarecer lo sucedido y fincar responsabilidades a quien o quienes resulten responsables.