Descarrila un vagón del Tren Maya en la estación Izamal, en Yucatán (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un vagón del Tren Maya descarriló la mañana de este martes 19 en la estación Izamal, ubicada en el Tramo 3 (Calkiní, Campeche-Izamal, Yucatán), durante un trayecto de Mérida a Cancún.

Videos difundidos en redes sociales muestran a pasajeros desalojando el vagón afectado mientras elementos de la Guardia Nacional resguardan el área. La operación del tren en este tramo fue suspendida temporalmente para realizar revisiones técnicas.

Este es el segundo descarrilamiento registrado en el Tramo 3 del Tren Maya, tras un incidente similar ocurrido en marzo de 2024 en la estación Tixkokob, donde se señaló una fijación manual inadecuada de tornillos en un cambio de vía como la causa.

La estación Izamal, diseñada para conectar a Yucatán con otros destinos clave como Chichén Itzá y Cancún, es un punto estratégico del Tren Maya.

La empresa Tren Maya y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a cargo del proyecto, no han emitido un comunicado oficial detallando las causas del descarrilamiento ni un cronograma para la reanudación del servicio.

Testigos en el lugar relataron que el descarrilamiento ocurrió de manera repentina, pero la evacuación se llevó a cabo de forma ordenada. “Escuchamos un ruido fuerte y el tren se detuvo. Nos pidieron bajar rápido, pero no hubo pánico”, comentó una pasajera en redes sociales.

El Tren Maya, uno de los proyectos insignia del gobierno federal, ha enfrentado críticas desde su concepción por su impacto ambiental, social y ahora por cuestiones de seguridad operativa.

Organizaciones locales y colectivos indígenas en Yucatán han señalado que los incidentes como el de Izamal refuerzan la necesidad de una supervisión más rigurosa en la construcción y operación del tren.

Estación Izamal

La estación Izamal del Tren Maya es un punto clave en la ruta de este proyecto ferroviario que conecta el sureste de México, específicamente en el estado de Yucatán.

La estación se encuentra a aproximadamente 7 km al suroeste del centro de Izamal, en la comisaría de Kimbilá, Yucatán. No está en el corazón de la ciudad, por lo que se requiere transporte adicional (como taxis o transporte intermodal oficial) para llegar al centro de Izamal, conocido como la "Ciudad Amarilla" o "Ciudad de las Tres Culturas" por su riqueza prehispánica, colonial y contemporánea.

Izamal es el punto donde termina el Tramo 3 (Calkiní, Campeche-Izamal, Yucatán) y comienza el Tramo 4 (Izamal-Cancún, Quintana Roo).

La estación está inspirada en las pirámides mayas de Izamal, con una estructura de techo de dos aguas, muros con ligera inclinación, esquinas redondeadas y uso de piedra caliza como material principal, reflejando la arquitectura vernácula maya.

Cuenta con 3 vías y 2 andenes, diseñada para una demanda baja de pasajeros, enfocada principalmente en el turismo.