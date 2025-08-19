Despiden a policía fallecido durante medio maratón en Ensenada

BAJA CALIFORNIA (apro).- Amigos, familiares y autoridades de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) despidieron este martes a Abel Gómez Domínguez, agente activo que falleció mientras participaba en un medio maratón realizado en el municipio de Ensenada, Baja California.

El también agente activo de 39 años de la corporación local se desvaneció mientras recorría la ruta del XXII Medio Maratón Powerade Ensenada 2025, el pasado domingo 17 de agosto; de acuerdo a los datos, fue estabilizado y trasladado a la Clínica 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde entró en paro cardíaco, pese a la reanimación cardiopulmonar, para ser declarado sin vida a las 09:13 horas.

El acto de honor fue en las instalaciones de la corporación, donde acudieron integrantes del equipo “Aferrados”, así como la señora Laura Zepeda (viuda) y la hija de 15 años, Marlén Gómez Zepeda.

El momento emotivo de la ceremonia fueron las palabras de la joven, quien agradeció a su padre el legado y esfuerzo como policía municipal.

“Quiero dar gracias a mi papá por ser siempre una persona sincera, un buen policía. Una persona disciplinada. Siempre nos apoyó a nosotros. Siempre seguiremos su ejemplo y vamos a salir adelante por él. Tendremos el mismo valor que él y vamos a seguir su lucha”, expresó Marlén.

Alejandro Monreal Noriega, director de la DSPM de Ensenada, resaltó que Abel Gómez dedicó casi dos décadas de su vida a estas labores.

“A proteger y servir. Dar lo mejor de sí por una comunidad. El oficial Abel Gómez Domínguez fue, para quien lo conocíamos, mucho más que un compañero de uniforme: fue un hombre de principios firmes, de temple, de actitud y vocación”, expresó el mando local.

En los últimos meses de Abel Gómez fue conocido por su lucha para que la empresa transportista Amarillo y Blanco, así como a la aseguradora Quálitas, se hicieran responsable del accidente donde fue atropellada Marlén, el pasado 20 de enero de este año.

Esto, debido a que tuvo múltiples fracturas y, a la fecha, se ha sometido a dos cirugías, además de extensos gastos médicos. La familia incluso ha acercado el caso a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde se comprometieron a revisarlo desde la Secretaría de Gobernación, según ha sido divulgado.