Ordenan demoler el edificio Adamar que pone en riesgo anidación de tortugas marinas en Tulum. Foto: DMAS

PLAYA DEL CARMEN (apro).- Un juez federal ordenó demoler el edificio Adamar Solimán, en Tulum, aledaño a la zona de anidación del santuario de la tortuga marina Xcacel Xcacelito, tras un amparo otorgado a favor de ciudadanos.

El Juzgado Octavo de Distrito de Quintana Roo ordenó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a su vez, iniciar procedimientos legales para ordenar la demolición del edificio Adamar Solimán, que promoventes empresariales buscaron negociar en millones de dólares sobre la playa y en menoscabo de la fauna local.

Es el segundo caso de este tipo que gana la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), integrada por un grupo de abogadas que también interpusieron amparos contra el desmonte de selva ejecutado sin permisos en la ahora vía del Tren Maya.

A finales de 2023, inició la construcción del del edificio en Bahía Solimán por Desarrollos Tulum Dieciséis y promocionado The Partner Group. A unos 10 kilómetros al norte de Tulum pueblo.

El principal agente inmobiliario, de acuerdo con publicaciones en redes sociales y señalado por DMAS, es Miguel Jasso, quien estuvo relacionado con la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servitur) Playa del Carmen.

Tras diversas denuncias ante la Profepa y otras autoridades, incluso un abogado de Playa del Carmen que, señalan quejosos, cobró relevantes cantidades de dinero sin dar una solución al caso, DMAS intervino a solicitud de los afectados. Así, el pasado jueves 13, el Juzgado Noveno de Distrito emitió la sentencia dictada dentro del expediente.

El Juzgado Octavo de Distrito, dentro de la sentencia emitida dictó que: “El Juzgado concedió el amparo a favor del quejoso y resolvió que PROFEPA: se debe de ejecutar de manera activa y oficiosa la restauración ambiental ordenada, es decir la demolición” (sic).

Además: “la empresa está obligada a hacer efectivas las sanciones económicas y dar seguimiento a la querella penal por delitos ambientales presentada ante la Fiscalía General de la República. No puede delegar en la empresa sancionada la responsabilidad de cumplir con las medidas de restauración”.

Es el segundo caso que gana DMAS porque en junio pasado ganaron un recurso similar contra el edificio Maiim, también en bahía Solimán, Tulum.