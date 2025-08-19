Yerno de Hernán Bermúdez renuncia “por motivos personales” a cargo en el gobierno de Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Pablo Jiménez Pons, yerno de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco acusado de ser líder de La Barredora, presentó su renuncia como director general en el gobierno de Javier May Rodríguez.

El ahora exfuncionario adujo "motivos personales" para separarse del cargo de director general de Planeación Sectorial en la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP), posición a la que llegó en octubre pasado al arranque de la administración de May Rodríguez.

Se desconoce si está siendo investigado el esposo de la hija del presunto cabecilla del grupo criminal que a principios de este gobierno le declaró la guerra al Estado.

Hace unos días, agentes de la Fiscalía del estado con el apoyo de efectivos federales catearon un departamento ubicado en el lujoso edificio Laguna Park, cuya propiedad se atribuye a la hija de Bermúdez, quien es esposa de Jiménez Pons.

Antier, el gobernador Javier May declaró que el operativo en ese inmueble lo efectuó la Fiscalía General de la República (FGR), y es parte de la colaboración que mantienen autoridades locales con sus pares de la federación.

Según se informó, Jiménez Pons presentó su renuncia con carácter irrevocable el pasado 27 de julio, pero se hizo efectiva el último día de ese mes, y fue apenas este martes que se hizo pública.

El yerno de Hernán Bermúdez aseguró que su dimisión es por razones personales, y expuso que recibió oportunamente el pago de todas sus prestaciones.

Medios locales han informado que Jiménez Pons se casó en mayo de 2023 con Valeria Bermúdez.