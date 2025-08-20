Armenta nombra director a compañero de su hijo en el Tec de Monterrey con sueldo de 50 mil pesos

PUEBLA, Pue., (apro).- El gobernador Alejandro Armenta Mier nombró como director de Infraestructura Tecnológica del gobierno estatal a Juan Carlos Llanos Ordoñez, quien cursó la carrera en el Instituto de Estudios Tecnológicos de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) al mismo tiempo que su hijo Alejandro Armenta Arellano.

En una nota publicada en el portal de noticias e-Consulta, se informa que Llanos Ordoñez fue nombrado en un puesto directivo de la administración armentista a los 22 años, cuando apenas acaba de egresar de la licenciatura el año pasado y no cuenta con ninguna experiencia laboral, no obstante, recibe un sueldo de 50 mil pesos al mes.

Aunque el hijo del gobernador se graduó en diciembre de 2024 de la carrera de Robótica y Sistemas Digitales y Llanos Ordoñez tiene título de ingeniería en Tecnologías Computaciones, el portal de noticias expone que ambos estuvieron al mismo tiempo en el Tec de Monterrey y que las dos carreras comparten materias de tronco común.

Este no es la primera designación que se cuestiona al gobierno del morenista, pues a su propio hijo lo nombró asesor honorario precisamente en materia de tecnología, cargo mediante el cual acude a actos oficiales y viajes al extranjero en calidad de representante del gobernador. Además de que sus actos reciben promoción en las páginas oficiales del gobierno estatal.

Igual Alex Armenta Arellano participa en la producción de la película “Canas al Aire” a la cual el gobierno de Puebla aportó 30 millones de pesos y participa, como voz protagonista, la cantante Belinda, quien sostiene un romance con José Luis García Parra, uno de los colaboradores más cercanos de Armenta Mier.

Otro nombramiento de este tipo, al inicio de la actual administración, fue el de Gloria Pacheco Mex, como secretaria de Cultura del Estado cuando apenas acaba de concluir la carrera de Arte Digital, no contaba con cédula profesional y prácticamente no tenía mayor experiencia en el ámbito cultural de Puebla. ?

Pacheco Mex es hija de Israel Pacheco Velázquez, ex líder del sindicato del Ayuntamiento de Puebla, y uno de los operadores de la campaña de Armenta Mier en los comicios de 2024. A su vez, Pacheco Velázquez es el actual Coordinador del Programa de Mantenimiento Permanente del gobierno estatal.

Luego de unos días de iniciada la actual administración, se dio a conocer que Gloria siempre no sería la secretaria de Cultura y que ese cargo sería ocupado por su hermana Alejandra, quien si tenía cédula profesional (expedida en 2022) pero en la carrera de derecho. Igual no tiene ningún antecedente en la materia cultural.

Otra designación de este tipo en el actual gobierno, que inició el 14 de diciembre de 2024, fue el de Carla López-Malo como secretaria de Turismo del Estado, quien es hija de Antonio López-Malo Capellini, quien fue secretario de Desarrollo Económico en el sexenio de Mario Marín Torres y asesor financiero en el gobierno de Sergio Salomón Céspedes.

Apenas nombrada el 30 de junio, la titular de Turismo ha causado controversia en medios locales por portar ropa, calzado y accesorios de lujo que no corresponden a los estándares marcados por la presidenta Claudia Sheinbaum para los funcionarios de gobiernos y políticos de la 4T.

En un video en el zócalo de Puebla, Carla López-Malo porta unos zapatos Chanel cuyo costo es superior a los 33 mil pesos y en una foto se captó que traía una pulsera vintage Alhambra de más de 140 mil pesos.