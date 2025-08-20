Aseguran dos toneladas de autopartes con reporte de robo en Nezahualcóyotl

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dos toneladas de autopartes con reporte de robo fueron aseguradas tras un cateo en un domicilio en Nezahualcóyotl, Estado de México.

Los objetos robados fueron incautados luego de una orden de registro en una vivienda ubicada en la calle Malagueña, de la colonia Benito Juárez Tercera Sección, del municipio de Nezahualcóyotl. En el lugar también aseguraron dos vehículos y placas de circulación con reporte de robo.

El operativo fue realizado por elementos de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), bajo actividades del Mando Unificado de Oriente, una estrategia de seguridad de los tres niveles de gobierno enfocada en combatir la delincuencia en la zona oriente del Estado de México.

El comisario general de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl, Vicente Ramírez, informó que este aseguramiento se llevó a cabo gracias a las labores de la Unidad de Investigación del Delito de la Comisaría de Nezahualcóyotl, quienes ubicaron el inmueble por medio de los datos recabados tras la detención de una mujer que se encontraba a bordo de un vehículo con reporte de robo en las inmediaciones de dicho domicilio.

De esta manera, la Fiscalía Especializada en la Investigación del Robo de Vehículos solicitó una orden de cateo para ingresar a la vivienda, logrando así el aseguramiento de las autopartes, aunque no hubo ninguna persona detenida.

Presuntamente el sitio era utilizado para resguardar y desmantelar los vehículos robados, principalmente de la zona oriente del Estado de México.

El inmueble y los objetos decomisados quedaron bajo protección de la Fiscalía especializada en Robo de Vehículo de la zona oriente, la cual se encargará de proseguir con la investigación.