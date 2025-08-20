Ataque armado contra el Ejército en Culiacán deja un militar sin vida

CULIACÁN, Sin. (apro).- Un ataque armado contra efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dejó un militar sin vida, quien falleció mientras recibía atención médica en el hospital Manuel Cárdenas Fonseca del ISSSTE.

El atentado ocurrió cuando efectivos militares circulaban por una de las calles de la colonia Los Huizaches, al sur de Culiacán.

Por el ataque armado resultó herido un elemento militar identificado como José Ramón, de 30 años, y quien falleció más tarde en el hospital mientras recibía atención médica.

Tras la agresión, el Ejército logró la detención de dos civiles armados.

La jornada del martes último dejó en Sinaloa seis homicidios dolosos, cuatro de ellos en la capital, además de la del militar abatido en el enfrentamiento con civiles armados.