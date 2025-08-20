Cae presunto secuestrador de Irma, maestra jubilada exhibida en video por hombres armados

XALAPA, Ver. (apro).- La Fiscalía General de Veracruz confirmó la detención de José Ramón “N”, señalado como probable responsable del delito de secuestro agravado en agravio de la docente jubilada y taxista Irma Hernández Cruz, cuyo caso generó conmoción en la zona norte de Veracruz.

La aprehensión fue cumplimentada por elementos de la Policía Ministerial y derivó en la audiencia inicial del proceso penal 116/2025, en la que la Fiscalía Regional de Tuxpan formuló imputación por secuestro agravado. El juez de control dictó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

La FGE recordó que por este caso ya hay otras cuatro personas vinculadas a proceso, todas ellas bajo prisión preventiva.

Cabe recordar que Irma Hernández, profesora jubilada y taxista, fue privada de la libertad en Álamo a finales de julio y posteriormente encontrada sin vida en la zona de Tepetzintlilla. La maestra fue torturada y asesinada por un grupo delincuencial tras negarse a ser extorsionada.?

Fosas en rancho de Álamo-Cerro Azul

De manera paralela, autoridades de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo en un rancho ubicado en los límites de Álamo y Cerro Azul, en la comunidad de Tepetzintlilla, el mismo sitio donde el 24 de julio fue localizada sin vida Irma Hernández tras ser reportada como víctima de secuestro.

En este lugar se reportó el hallazgo de una fosa clandestina con restos humanos, los cuales fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Tuxpan para su identificación. Hasta el momento ninguna autoridad ha emitido un comunicado oficial sobre este hallazgo.

Reforzamiento de la seguridad en el norte de Veracruz

Tras estos hechos y el lanzamiento de artefactos explosivos contra el penal de Tuxpan en días pasados, la gobernadora Rocío Nahle García informó que se ha reforzado la seguridad en la región norte del estado.

La mandataria encabezó la mesa de seguridad en Coatzintla y aseguró que se desplegaron más elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con el respaldo del Gobierno Federal.

Nahle? destacó la coordinación con la FGE y la Fiscalía General de la República (FGR) para enfrentar la violencia en la zona.

El reforzamiento ocurre tras una serie de hechos violentos en el norte de Veracruz, como el ataque al penal de Tuxpan y la agresión al bar?“Señorial”?en Poza Rica, donde hombres armados incendiaron el establecimiento antes de huir.