Dan 131 años de prisión a responsable de desaparición y homicidio de hija de la madre buscadora

MATAMOROS, Tams. (apro).– La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que fue sentenciado a 131 años de prisión Enrique Yoel "R" por los delitos de desaparición y asesinato de la hija de la buscadora Miriam Rodríguez, en San Fernando, en el año 2014.

Enrique Yoel "R" fue ubicado por la buscadora Miriam Rodríguez en 2015. Tras el asesinato de madre e hija, fue señalado de participar en ambos crímenes.

La sentencia llega después de once años y se trata del primer responsable que es sentenciado en este caso. La sentencia es de 131 años, 6 meses y 3 días de prisión, por los delitos de secuestro, homicidio y asociación delictuosa.

Un juez encontró pruebas suficientes de su responsabilidad en la asociación delictuosa para cometer el secuestro y homicidio de Karen Alejandra Salinas Rodríguez, suscitado el 22 de enero de 2014 en el municipio de San Fernando.

El joven sentenciado fue integrante de la célula de Los Zetas que cometió desapariciones, asesinatos y extorsionó en el valle de San Fernando y Victoria.

Además, Enrique Yoel “R” fue señalado de fugarse del penal de Victoria y participar en el asesinato de Miriam Rodríguez, cometido el 10 de mayo de 2017.

Un Juez Mixto de Primera Instancia emitió la resolución después de que el representante social acreditó, con pruebas contundentes, la comisión del delito y la responsabilidad penal del hoy sentenciado, en los hechos registrados 22 de enero de 2014 en el municipio de San Fernando, Tamaulipas.