Detienen en Texas a regidor panista acusado de desviar recursos durante pandemia por Covid-19

RÍO BRAVO, Tamps. (apro).- El regidor del municipio de Río Bravo, Bernardo Gómez, fue detenido en Texas, acusado de fraude electrónico durante la pandemia de Covid-19.

El funcionario habría falsificado, junto a su esposa y otros tres cómplices,?declaraciones fiscales y documentos empresariales para obtener préstamos de la Administración de Pequeños Negocios (SBA). Los fondos, que suman un fraude estimado en 685 mil 800 dólares, fueron utilizados para gastos personales, inversiones privadas y adquisición de criptomonedas.

Según la investigación los detenidos, presentaron solicitudes fraudulentas al Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y al Programa de Préstamos por Desastres Económicos (EIDL), en complicidad con otras tres personas.

De acuerdo con la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas, el matrimonio y sus? cómplices habrían manipulado declaraciones fiscales y registros comerciales para acceder de manera indebida a los programas de apoyo PPP y EIDL, creados para evitar el colapso económico de negocios afectados por la emergencia sanitaria.

De confirmarse su culpabilidad, los implicados enfrentarán penas de hasta 20 años de cárcel y multas superiores a los 250 mil dólares, además de la restitución de los recursos defraudados.

La investigación fue realizada por el FBI y la Oficina del Inspector General de la SBA, con apoyo del Departamento de Seguros de Texas. El caso está a cargo del fiscal federal adjunto Lee Fry.

A principios de 2020, la SBA comenzó a ofrecer Préstamos por Desastre Económico (EIDL) y préstamos del Programa de Protección de Nómina (PPP) para ayudar a las pequeñas empresas a superar la pérdida temporal de ingresos causada por la pandemia.

Según la acusación formal los acusados?presentaron solicitudes fraudulentas para obtener préstamos EIDL o PPP entre junio de 2020 y noviembre de 2021.

El regidor y su esposa, propietarios y operadores de varias empresas de entretenimiento y servicios en el Valle del Río Grande, incluyendo Dream Weddings RGV, LLC, Ambience Flowers and Rentals LLC y Brand Boosters Co. LLC, presuntamente defraudaron al gobierno en tres ocasiones.

El 10 de junio de 2020, Chávez presentó una solicitud de EIDL con declaraciones fraudulentas para Dream Weddings RGV, LLC, y recibió $150,000 al día siguiente.

La acusación formal indica que, poco después, Chávez y Gómez utilizaron esos fondos para comprar equipos para su imprenta, Brand Boosters Co. LLC.

Al año siguiente, el 20 de mayo, Chávez presentó otra solicitud fraudulenta del PPP para Ambience Flowers and Rentals LLC y recibió $40,800 seis días después, según la acusación.

“Inmediatamente después de recibir el depósito, una parte de los fondos se transfirió a la cuenta bancaria personal de Lesley Chávez y se utilizó para gastos e inversiones personales”, declaró la acusación.

El 4 de noviembre de 2021, Lesley presentó un formulario de condonación del préstamo PPP.

Gómez presentó su propio formulario fraudulento de préstamo PPP el 20 de mayo de 2021 para Brand Boosters Co. LLC y recibió $20,800 siete días después, según la acusación.

“Tras recibir los fondos, Bernardo Gómez Jr. utilizó una parte de los fondos del préstamo PPP para financiar una cuenta de criptomonedas para su propio enriquecimiento”, declaró la acusación.

Posteriormente, presentó un formulario de condonación del préstamo PPP el 26 de julio de 2021.

El regidor Bernardo eso Gómez JR, es hijo de Bernardo Gómez Villagómez quien fuera presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, durante el periodo 1996–1998.

