Motín en Centro de Adicciones en Piedras Negras deja 17 detenidos

PIEDRAS NEGRAS, Coahuila (apro).- Una riña se desató al interior del Centro de Rehabilitación de Adicciones Nuevos Caminos EDR, tras varios momentos de violencia que han dejado a 17 personas detenidas y señalamientos de abusos y maltrato.

La mañana de este miércoles, el Comisionado de Seguridad en Piedras Negras, Eliud Mercado Ramírez, informó que fueron 17 los detenidos y puestos a disposición del juez calificador por una falta administrativa, mientras que el secretario del ayuntamiento, Daniel Omar Aguilar Muñoz, leyó un comunicado en el que respaldan la labor del pastor Eloy Tamez, responsable del lugar, y asegura que dicho centro cuenta con el apoyo municipal y se han otorgado más de 180 becas para los internos, pero no mencionó los señalamientos de abusos y maltratos de lo que son objeto.

“El gobierno municipal reconoce la labor del pastor Eloy quien ha demostrado con hechos su amor por esta ciudad. Bajo su liderazgo miles de internos y sus familias han transformado sus vidas convirtiendo este centro de rehabilitación en un verdadero refugio de esperanza. No se permitirá que un incidente aislado empañe el gran trabajo realizado durante años”, dijo Aguilar Muñoz.

Por su parte Mercado Ramírez afirmó que los familiares de los detenidos pidieron que fueran arrestados las 36 horas, pero posteriormente regresados al centro de rehabilitación para seguir con su proceso de dejar las adicciones.

De acuerdo con familiares que se encontraban al interior del anexo, el motín del martes se desató cuando uno de los internos trató de escapar y fue sometido por el personal de seguridad, pero este tomó un extintor y empezó a agredir a los asistentes.

Los familiares estaban en una reunión donde escucharían la explicación del pastor Eloy Tamez sobre lo ocurrido el lunes y el martes a mediodía, cuando se desataron peleas entre los mismos internos.

“Un muchacho quiso escaparse y agarró un extintor y empezó a echarlo contra la gente y ese fue el motivo por el que trataron de someterlo, pero sin golpes. Nosotros estábamos de frente y el muchacho agarró el extintor y empezó a echarlo contra la gente. Nos encerraron en el cuarto de mujeres para que no nos hiciera daño lo tóxico del extintor”, dijo una de las mujeres que se encontraba al interior del anexo la noche del martes.

El despliegue policiaco provocó momentáneamente problemas de tráfico en el ejido Piedras Negras, donde se ubica el centro de adicciones.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal sacaron a varios jóvenes que fueron llevados en las patrullas, supuestamente como detenidos y responsables de los hechos, pero el jefe policiaco municipal asegura que están bajo el juez calificador.

El pastor abandonó el lugar protegido por varios de sus colaboradores y abordó de una camioneta con placas de Texas.

Por su parte Mayra Caballero, madre de uno de los internos, narró que el lunes se le impidió ingresar comida a su hijo y se le dijo que estaba castigado por haber participado en una pelea, pero no le habían avisado a ningún familiar de lo ocurrido.

“A mi hijo lo habían castigado desde la mañana porque uno de los de nuevo ingreso, que llevaba un día, le dio una cachetada a mi hijo y luego que porque mi hijo entró a hacer de la pipí a un cuarto que no debió entrar y a los dos los mandaron a castigo. El pastor dice que usaron los extinguidores los que se estaban peleando, pero es mentira porque me enseñó un video y los que usaron los extinguidores son los mismos que están en el centro los de seguridad; los que cuidan”.

La mujer señaló que el pastor la citó para explicarle, pero se percató que al interior del lugar había varios de los internos y familiares y que también los estaba incitando a que la agredieran, al igual que a varios reporteros de medios locales que estaba en el lugar.

En uno de los videos dados a conocer por familiares y tomados incluso por el mismo personal del centro de rehabilitación, se observa como el pastor abre la puerta y le pide a Caballero y otras personas que ingresen, pero estas deciden no hacerlo al ver y escuchar lo que los internos hacían para enfrentarlos.

CASOS DE DENUNCIA

Durante los últimos meses se han registrado varios incidentes en los anexos operados por particulares, principalmente por iglesias cristianas, en donde familiares han denunciado diversos maltratos incluso han ocurrido muertes de los internos, mientras que la Secretaría de Salud estatal anunció una revisión de estos lugares, pero a la fecha no se ha informado de resultados, pese a que en un año se pasó de 170 a 400 centros de rehabilitación.

El pasado fin de semana, familiares exigieron que dejaran salir a uno de los internos que les denunció que fue objeto de golpes en el anexo ubicado en Ciudad Acuña, donde su responsable Isaac Zamudio suele subir videos exhibiendo a los internos sobre sus adicciones.

En Saltillo, familiares denunciaron también los golpes que se propinaban a los internos en un centro clandestino. El caso se denunció ante la Fiscalía General del Estado.

LEY EN ESPERA

En septiembre del 2024, el diputado del partido verde Ecologista, Jorge Arturo Valdés Flores, presentó una iniciativa de Ley de Prevención, Tratamiento, Funcionamiento y control de las Adicciones para el estado de Coahuila, a fin de que exista una regulación sobre estos centros de atención que han proliferado en la entidad, pero ésta se encuentra aún en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Coahuila.