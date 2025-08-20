Nuevo cateo en penal de Culiacán deja 13 armas aseguradas, drogas y aparatos de comunicación

CULIACÁN, Sin. (apro).- Una vez más se realizó un cateo al interior del penal de Aguaruto, en donde autoridades federales lograron el aseguramiento de 13 armas, drogas y aparatos de comunicación.

La revisión se llevó a cabo en los módulos 8 y 21 del penal, donde autoridades aseguraron 10 armas cortas, tres largas, cargadores abastecidos calibre 7.62 x 39 mm y 9 mm así como más de 500 dosis y cigarros de marihuana, 12 botellas de licor, 40 celulares y 12 radios.

Este es el segundo cateo realizado en agosto, siendo el más reciente el viernes 15 en donde aseguraron 7 armas cortas y 8 cargadores abastecidos junto a drogas, celulares y radios.

En julio último se reportaron dos enfrentamientos en el penal provocando más cateos al interior del mismo.

Tras enfrentamientos en módulos 21, 15, 11 el día 4 y en módulo 17 día 5 de julio que dejaron cuatro personas fallecidas, se ejecutaron dos cateos en el penal, localizando más de 80 celulares, 70 cuchillos, radios de comunicación, entre otros objetos prohibidos.

En el primer semestre del año se han realizado al menos 20 cateos y en todos ellos el hallazgo de armas de diversos calibres tanto largas como cortas, internet satelital Starlink, celulares y radios, así como drogas y dinero en efectivo.