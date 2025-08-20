Procesan a tío por violar a su sobrino y subir videos a la dark web; enfrentaría 25 años de prisión

GUADALAJARA Jal., (apro)- Alfredo Salvador “N”, detenido por abusar sexualmente de su sobrino y subir videos de este acto a un chat de la dark web, fue vinculado a proceso y le dictaron prisión preventiva.

El sujeto fue detenido el pasado 14 de agosto en Tlajomulco, Jalisco, tras una investigación que inició a raíz de un reporte del Buró Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos sobre las grabaciones de los abusos que fueron subidas a internet.

La Fiscalía de Jalisco inició las pesquisas después de que el FBI los alertara sobre el material de abuso sexual infantil que circulaba en un foro en la dark web. Según el fiscal de Jalisco, Salvador González, en las imágenes se observaba a una persona masturbándose y a otra "teniendo relaciones explícitas" con un menor.

Al parecer, las grabaciones indicaban que los hechos habían ocurrido en Jalisco, por lo que la Vicefiscalía de Investigación Especializada se hizo cargo del caso. Tras obtener órdenes de cateo en Tlajomulco y Zapopan, las autoridades detuvieron a Alfredo Salvador “N”, quien presuntamente aparece en los videos.

Alfredo Salvador "N", de 38 años, podría enfrentar una pena de más de 25 años de prisión por los delitos de abuso sexual infantil agravado, corrupción de menores y maltrato infantil, además de trata de personas en su modalidad de explotación sexual.

Jessica Nohemí “N”, madre del niño también fue vinculada a proceso, ella por maltrato infantil, en las vertientes física y psicológica, podría quedar en prisión hasta cinco años, de acuerdo con el Código Penal Para el Estado Libre y Soberano de Jalisco. Ella también fue detenida el 14 de agosto en Zapopan, Jalisco.

Se reveló que la custodia del menor le había sido retirada a la madre por violencia, y el resguardo se le había entregado al tío, quien presuntamente se aprovechó de esta situación para abusar del niño y subir los videos a la red. El fiscal González señaló que el menor ya se encuentra bajo resguardo de las autoridades y recibe atención médica y psicológica.

Declaración del Poder Judicial

José Luis Álvarez Pulido, presidente del Poder Judicial, confirmó los detalles del proceso.

"Hoy miércoles, durante la mañana, a las ocho de la mañana se dio la audiencia. Hace algunos momentos se concluyó la misma y el juez, de acuerdo con el debate, determinó resolver vincular a proceso penal al imputado por el delito de abuso sexual infantil agravado", señaló Álvarez Pulido.

"Se consideró que hay datos razonables para justificar el hecho y, además, se determinó por el juez de control imponer la medida cautelar de prisión preventiva por el término de un año y también fijó un plazo para que se cierre la investigación complementaria, en este caso por cinco meses".

El presidente del Poder Judicial agregó que "ya lo que continúa es que las partes lleven a cabo su investigación en la etapa y o fase complementaria".