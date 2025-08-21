Balas que mataron a menor de 13 años son como las usadas por la Guardia Nacional: alcalde

SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, Gto. (apro).- El alcalde de Juventino Rosas, Fidel Armando Ruiz Ramírez, aseguró que las balas que mataron a un adolescente de 13 años en la comunidad de San Antonio de Morales corresponden a las usadas por elementos de la Guardia Nacional.

Lo anterior, luego de que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato negara que existan indicios para responsabilizar a la Guardia Nacional por el asesinato del menor.

El padre del adolescente, que murió al mediodía del martes por un disparo en la cabeza, acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) a presentar una denuncia en contra de la Guardia Nacional, confirmó la delegación de la dependencia en Guanajuato.

Durante una transmisión en vivo a través de su perfil de Facebook, el alcalde de Santa Cruz de Juventino Rosas mencionó que la ojiva de los impactos encontrados en la camioneta en la que viajaba el adolescente junto a su padre y hermano coinciden con los proyectiles de la Guardia Nacional.

"Aunque al principio también yo lo dudé, se los comento, la neta. Ya con todas las pruebas que hay, los levantamientos, con el tipo de ojiva que encontraron en la camioneta, pues sí concuerda mucho con la manera que comentan (testigos del ataque en San Antonio de Morales)".

El martes al mediodía se reportó el ataque a la camioneta en la que viajaba un hombre con sus dos hijos adolescentes. Los disparos habrían comenzado después de que el conductor ignoró la indicación de elementos de la Guardia Nacional que le marcaron el alto, y resultado de los disparos murió un menor de edad de 13 años, mientras que su hermano y el padre resultaron heridos.

Al lugar llegó el presidente municipal después de que vecinos de San Antonio de Morales comenzaron a lanzar piedras y palos a elementos de la Guardia Nacional, quienes a su vez dispararon al aire y pidieron el apoyo de la policía municipal.

Fidel Armando Ruiz Ramírez mencionó que habló con el fiscal, Gerardo Vázquez Alatriste, quien le confirmó que la línea de investigación no apunta a la Guardia Nacional, pero pidió esperar a que terminen las investigaciones.

"No me quiero confrontar con la Fiscalía porque también la gente va a brincar, dejemos que corra la investigación y vamos a dar con los responsables.”

Además, el alcalde mencionó que un superior de la Guardia Nacional le dijo: "Si mis chavos son culpables, van a pagar".

Ruiz Ramírez comentó que mantuvo comunicación con el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, quien se comprometió a trabajar de manera coordinada con la Fiscalía local para esclarecer la muerte del adolescente.

"Yo les dije que queríamos un Juventino en paz, un Juventino tranquilo, y créanme que estamos haciendo el mayor esfuerzo".