Colapsa grúa en la construcción del viaducto elevado en Tijuana (Video)

TIJUANA, BC (apro).- Una grúa utilizada en la construcción del viaducto elevado en el municipio de Tijuana, obra a cargo de los ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), colapsó sobre la estructura.

Los hechos quedaron registrados este jueves 21 de agosto en video, donde se aprecia cómo la maquinaria comienza a desplazarse sin control mientras una veintena de trabajadores corren por la parte baja, según las imágenes divulgadas por el portal “Los ojos de Tijuana”.

De acuerdo con información de la prensa local, el incidente ocurrió en la zona del Cañón de Otay, en el callejón Emiliano Zapata de la colonia Libertad; la estructura quedó encima de uno de los pilares, según puede apreciarse.

Momento exacto en el que una pesada Grúa se desliza sobre las obras del Viaducto Elevado de Tijuana. "Dany" un hombre que estaba grabando las obras registró el accidente. pic.twitter.com/7o794tnpO7 — Odilón García (@odilon_garcia) August 22, 2025

De forma extraoficial fueron reportados dos obreros lesionados, de 35 y 40 años de edad, pero esto no fue confirmado por el gobierno municipal.

Apenas el pasado 11 de agosto, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda visitó la zona en construcción, donde recordó que dicha obra conectará el Aeropuerto con Playas de Tijuana mediante 10 kilómetros de vialidad, misma que incluye puentes y un túnel, con la finalidad de reducir el traslado a sólo 12 minutos.

“Un proyecto histórico iniciado con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que será una realidad con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Quiero reconocer a los ingenieros de la Defensa y a los más de mil 400 trabajadores que hacen posible esta obra histórica para Baja California”, publicó en sus redes sociales.

Por su parte, la mandataria federal acudió el pasado 29 de marzo para supervisar de manera personal el avance, donde estuvo poco más de media hora en el lugar.

Esta obra a cargo de la Defensa ha registrado distintos accidentes y denuncias en el tiempo que lleva su construcción; fue anunciada en 2021, pero comenzó a construirse hasta mayo del 2023. La inversión a la fecha es de 12 mil 38 millones de pesos a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).

El 31 de julio pasado registró un derrumbe donde al menos 10 personas resultaron lesionadas y dos tuvieron que ser rescatadas por el Cuerpo de Bomberos de Tijuana.

Y en diciembre 2024, más de 30 trabajadores de la construcción denunciaron que habían sido despedidos por la Sedena sin brindarles aguinaldo y finiquito.