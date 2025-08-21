Exigen esclarecer desaparición de la niña Nathalia Eileen; acusan a madre y padrastro

PUEBLA, Pue., (apro).- Familiares de la niña Nathalia Eileen, de sólo tres años de edad, demandaron a las autoridades poblanas esclarecer su desaparición luego de que no se sabe nada de ella desde el 7 de enero.

Diana, la madre de la niña, y Eduardo, su padrastro, fueron detenidos luego de caer en varias contradicciones, pero hasta ahora ninguno de los dos han confesado el paradero de Nathalia Eileen, y si está viva o muerta.

Este miércoles se llevó a cabo la audiencia inicial por el delito de desaparición de la menor, aunque los familiares exigen que las autoridades agilicen las investigaciones para aclarar dónde está la menor.

Abigail Liman, tía de la niña, expresó que eso más importante para ellos: saber de su paradero, si vive y está en algún lugar para que regrese con su familia o si Diana y Eduardo la mataron para que sean castigados por su crimen.

El padre de Nathalia Eileen falleció en diciembre en un accidente automovilístico, mientras que Diana, quien ya estaba separada de él, inició una nueva relación con Eduardo.

Abigail contó que la familia paterna buscó mantener la relación con la niña, pero la madre trató de tomar distancia.

Cuentan que la última vez que vieron a Nathalia Eileen fue el 7 de enero, cuando acudieron a llevarle regalos del Día de Reyes. En ese encuentro la niña les reveló que Eduardo la pellizcaba y le pegaba, por lo que cuestionaron a Diana quien trató de minimizar esa queja.

Luego, el 12 de febrero, Diana publicó en redes sociales un mensaje en el que decía que la niña había muerto por un ataque de epilepsia, por lo que la familia paterna acudió a su domicilio para buscar una aclaración.

La mujer entonces negó que la niña estuviera muerta y sin decir en dónde estaba, les pidió que se dejaran de meter en su vida, por lo que los parientes acudieron a las autoridades y presentaron una denuncia por su desaparición.

Cuando las autoridades la interrogaron, Diana cambió de versión, pues primero dijo que la había enviado de vacaciones con unos parientes y después que se la había robado unas personas desconocidas que habían ingresado a su casa.

En tanto que Eduardo tampoco ha aportado información para saber en dónde está la menor.

Igual se realizó un cateo en la vivienda ubicada en la colonia Aquiles Serdán, sin que se encontraran evidencias de su paradero.

Apoyados por grupos feministas, los familiares exigieron a las autoridades ahondar en las investigaciones pues ya transcurrieron ocho meses y nada se sabe sobre la localización de la niña.