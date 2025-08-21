Michoacán se estremecerá este 15 de septiembre, advierte Ejército Purépecha

MORELIA, Mich. (apro).- El Ejército Purépecha de Libertad Michoacana (EPLM) advirtió que, aunque “no quisiéramos la violencia”, este 15 de septiembre “Michoacán se estremecerá”, pues “ante la complicidad y la falta de acciones para restablecer la paz, la única opción que nos queda es la sangre del traidor para ofrecerla a nuestros dioses purépechas”.

El mensaje fue difundido en redes sociales mediante un video en el que aparece un hombre sentado ante una pequeña mesa, en medio de un maizal, con la bandera nacional y la de su organización al fondo, quien se identifica como el “Comandante Arango”, que “guiará con honestidad y valentía al Ejército Purépecha de Libertad Michoacana”.

Con camisa de manga larga, sombrero y el rostro cubierto con un paliacate, el portavoz de ese grupo denunció que “mientras los gobiernos municipales y el gobierno del estado se hunden en la opacidad y la complicidad con criminales, nosotros tenemos que seguir caminando y lo hacemos con dignidad, con pruebas y con la verdad de nuestro lado”.

Señaló que recientemente entregaron un expediente al gobierno de Estados Unidos, que contiene “fotos, videos, nombres y vehículos del crimen utilizados con impunidad”, que, según dijo, ha sido desestimado por las autoridades michoacanas.

Mostrando rápidamente ante la cámara algunas páginas que según dijo forman parte del legajo de documentos facilitado a las autoridades del país del norte, el comandante Arango dijo que “el expediente que entregamos contiene todo lo que los gobiernos de aquí se han negado a aceptar, gracias a esa información hoy algunos de esos jefes ya están siendo buscados más allá de nuestras fronteras”.

Tras negar que el EPLM pertenezca a algún cártel, aseguró que tampoco portan banderas de partidos, ya que “nosotros estamos sirviendo al pueblo, no al crimen”.

Así también, el comandante Arango lanzó un “llamado urgente” a los michoacanos que han sido víctimas del crimen a sumarse a su movimiento:

“A ti, madre que te desaparecieron a tu hijo; a ti, hermano que buscas con rabia a tu hermana desaparecida; a ti, aguacatero que te quitan el fruto de tu trabajo; a ti, hijo o hija que desaparecieron a tu padre, es el momento, es ahora; la historia se repetirá este 15 de septiembre”.

En el video de poco más de cinco minutos de duración también advirtió que esto “apenas comienza” porque “mientras ellos (los gobiernos) protegen al crimen, nosotros protegeremos al pueblo, a nuestros hijos, a nuestras mujeres”.

Concluyó con el siguiente desafío:

“A ti, gobierno, te lo pedimos por la buena y mediante el diálogo, solo nos dijiste que a como quisiéramos le topabas; entonces prepárate, porque la sangre honesta y trabajadora no será nuestro objetivo, será tu propia sangre la que deberá pagar la traición del pueblo”.

Luego de la difusión de este mensaje, hasta la noche de este jueves se habían mantenido en silencio la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en tanto que la Comisión de Seguridad Ciudadana de Morelia anunció al respecto que reforzará la vigilancia de cara a los festejos patrios.

En declaraciones al diario local Contramuro, el comisionado de Seguridad Ciudadana, José Pablo Alarcón Olmedo, dijo que aunque no se conoce la autenticidad del mensaje no será desestimada ninguna advertencia.

“Nunca echamos en saco roto ninguna amenaza, no nos confiamos, pero es muy importante que se mantenga siempre la gobernabilidad y las condiciones positivas de seguridad en el territorio de Morelia”, puntualizó.

