Vocalista de banda asesinado en Zapopan se mudó a Jalisco huyendo de la violencia de Sinaloa

GUADALAJARA, Jal.,- (apro) La Fiscalía Estatal de Jalisco informó que la principal línea de investigación en el asesinato del cantante del grupo de música sinaloense Enigma Norteño, Ernesto Barajas y su acompañante se centra en su actividad como vocalista por las canciones que interpretaba, descartando, por el momento, que el crimen esté relacionado con disputas entre los cárteles conocidos como los “Chapitos” y los “Mayitos”.

El cantante se había venido a vivir a Jalisco “por la inseguridad que se está viviendo en Sinaloa”, y tenía residiendo menos de un año en territorio jalisciense. Por el momento no se conoce que hubiera recibido amenazas en Jalisco como ocurrió en otros estados.

“En Jalisco no tenía, de hecho, no tenía mucho tiempo residiendo en Jalisco. Su compañero tiene domicilio en Sinaloa, él sí tenía un domicilio aquí en Jalisco, pero recientemente, no tenía mucho tiempo viviendo aquí y no hay antecedentes de amenazas hacia él aquí en Jalisco. No más de un año ha estado residiendo aquí en Jalisco. Bueno, hay tenemos una entrevista donde se establece que buscaron venirse allá por la inseguridad que se está viviendo en Sinaloa”, manifestó Alfonso Gutiérrez.

El hecho ocurrió el martes pasado en una pensión de vehículos ubicada en Zapopan, donde ambos fueron tiroteados. Las autoridades explicaron que las víctimas se encontraban en el lugar para recoger cuatro vehículos provenientes de Sinaloa, en compañía de la esposa de Ernesto Barajas y estaban esperando la llegada del hermano del intérprete que estaba en camino al lugar.

La víctima había acudido a la pensión a recoger cuatro vehículos de gama media provenientes de Sinaloa, estaba acompañado de su compadre quien también fue asesinado y de la esposa del cantante quien al parecer salió ilesa. También se esperaba la llegada del hermano de Ernesto Barajas.

“Lo único que tenemos es que llegó a la pensión a recoger esos vehículos, no sabemos si se los regalaban, si él los adquirió en otro tiempo, si los adquirió en Sinaloa y le pidió que se lo trajeran aquí. Esa información es lo que se está trabajando precisamente en este momento. Sí, está todo eso ya detectado, ¿verdad? Ya tenemos la forma en que llegaron al lugar, el, como decía una compañera de usted hace un momento, hay muchos videos ahí en la zona”, apuntó Gutiérrez Santillán.

Ernesto Barajas recibió múltiples impactos de bala, mientras que su acompañante, su compadre, resultó con una sola herida. Una empleada del lugar también fue lesionada en la pierna, aunque su estado de salud es estable y está fuera de peligro.

"Cuando estaban pagando ya el servicio de la pensión es cuando llegan dos sujetos y atacan directamente al cantante", precisó el vicefiscal.

El funcionario estatal precisó cuál es la principal línea de investigación: “Lo que sí se está explotando es una línea de investigación por su actividad como cantante, por el tipo de música que él cantaba”.

La fiscalía incautó los cuatro vehículos que las víctimas se disponían a recoger, los cuales estaban asegurados; se trata de camionetas tipo pick-up y modelos Cupra.?

Los vehículos, algunos con placas de Sinaloa, están bajo investigación para determinar su procedencia y la razón por la que se encontraban en la pensión.

Las autoridades también están trabajando en el análisis de las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la zona, una de las más transitadas de la ciudad.?