Acribillan a dos familias en Jalisco: una en Guadalajara y otra en El Arenal. Foto: Especial

GUADALAJARA, JAL. (apro).- Dos familias fueron asesinadas en Jalisco esta semana. La noche del jueves, cinco personas murieron acribilladas en el municipio de El Arenal; un día después se reportó el hallazgo de los cuerpos de cuatro personas, incluidos dos niños, en una camioneta abandonada en Guadalajara.

Familia asesinada y abandona dentro de una camioneta en Guadalajara

En la colonia Medrano de Guadalajara, una denuncia por olores fétidos llevó al descubrimiento de una camioneta Ford Ranger gris abandonada en la calle Pensador Mexicano y Jorge Delorme Campos. En la caja del vehículo, las autoridades encontraron los cuerpos de un hombre y una mujer dentro de bolsas de plástico negras, cubiertos con una llanta y otros objetos.

El hallazgo llevó a que el vehículo fuera trasladado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) para una revisión más profunda. Fue ahí donde se hizo un descubrimiento aún más trágico.

"Hace apenas unos minutos se abrió la cabina y, lamentablemente, se encontraron dos cuerpos humanos. Pensábamos que era el cuerpo de un adulto, pero resultaron ser dos niños de entre cinco y diez años. Se continúa procesando el lugar del hallazgo, que fue la camioneta, para recabar más información sobre las causas de muerte de los menores y los dos adultos", explicó.

La camioneta, que no tenía reporte de robo, fue abandonada el martes 19 de agosto alrededor de las 21:30 horas. Las autoridades investigan la identidad del propietario del vehículo y trabajan para determinar la causa de muerte de las víctimas, que se presume eran una familia.

Familia acribillada en El Arenal

La noche del jueves, cinco personas fueron asesinadas a tiros en un domicilio de la calle Europa del fraccionamiento La Cima, en El Arenal, a solo 1.4 kilómetros de Guadalajara.

Entre las víctimas se encuentran dos mujeres de 48 y 16 años, al parecer madre e hija, y tres hombres de 23 y 18 años, uno de ellos sin identificar. Los fallecidos serían el hijo y el novio de las mujeres, respectivamente y otro pendiente por determinar el parentesco.

En la escena del crimen se encontraron casquillos de calibre 9 militares y de escopeta calibre 12. La Fiscalía del Estado, a través de la vicefiscalía de investigación criminal especializada, inició la investigación, centrándose en la actividad profesional de una de las víctimas, de una mujer que era abogada.

Testigos relataron que dos motocicletas con tres sujetos llegaron al lugar. Dos de ellos se bajaron y atacaron directamente a la joven de 16 años y a su novio de 18 que estaban afuera de la casa. Luego, ingresaron a la vivienda para asesinar a las demás personas.

"Llegaron dos motocicletas con tres sujetos. Dos de ellos descendieron y se acercaron a la menor de 16 años y a su novio de 18 que estaban afuera de la casa, atacándolos directamente. Luego, ingresaron y en la cochera mataron a un hombre. Finalmente, entraron al domicilio y en una de las habitaciones asesinaron a la abogada", relató.

Ambos casos están siendo investigados de forma conjunta por autoridades estatales y federales, incluyendo a la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía del Estado, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal.

Los titulares de las distintas dependencias se reunieron para coordinar acciones, lo que ha resultado en un reforzamiento de la seguridad en las zonas donde ocurrieron los homicidios.