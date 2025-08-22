Cae mando policiaco de Tabasco que protegía a jefe de sicarios de La Barredora

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Elementos de la Fuerza Institucional de Reacción Inmediata (FIRT) de Tabasco detuvieron a un mando de la Policía Estatal Preventiva que estaría al servicio del cártel de La Barredora, cuyo cabecilla, de acuerdo con las autoridades, es el exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, actualmente prófugo y quien fue nombrado por Adán Augusto López Hernández cuando era gobernador.

La captura se dio en la ranchería Ixtacomitán cuando el coordinador de la Zona 11, Gilberto Trinidad "N", salía de su domicilio para iniciar sus labores como coordinador de vigilancia en el área de Boquerones, Ixtacomitán, Buenavista y zonas limítrofes con Chiapas.

El mando policiaco, según se informó, habría brindado protección al jefe de sicarios de La Barredora, "El Bambam", quien fue detenido en Sánchez Magallanes, Cárdenas, por agentes del grupo especial Tiburón.

Las investigaciones descubrieron varias conversaciones por WhatsApp entre el mando policiaco e integrantes de la organización delictiva presuntamente dirigida por el exsecretario policiaco que cuenta con orden de captura internacional.

El mando de la SSyPC filtraba información sobre operativos policiales y vigilancia de la Policía para facilitar las operaciones delictivas de "La Barredora".

Gilberto Trinidad "N" fue detenido el pasado jueves mediante un operativo sobre la carretera de Ixtacomitán.

Durante el operativo se aseguraron más de 400 dosis de droga.