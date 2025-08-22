Ciberdelincuentes vulneran cuentas de Gmail y YouTube del Congreso de Morelos

MORELOS (apro).- El Congreso del Estado de Morelos informó que sus cuentas institucionales de Gmail y YouTube fueron vulneradas por ciberdelincuentes, lo que derivó en la alteración de contenido y la difusión de material ajeno a las actividades legislativas.

"Como resultado de esta intrusión, se detectó la alteración del contenido alojado en dichas plataformas, así como la publicación y/o transmisión de material ajeno a las actividades legislativas, sin la autorización ni conocimiento del Congreso del Estado", señaló un comunicado oficial.

Al revisar la página oficial de YouTube, se observó que se subieron dos videos completamente ajenos al contenido del Congreso. En uno de ellos se muestra primero un automóvil y trabajos de diseño para una página web donde aparece una llama acompañada de signos de interrogación. Posteriormente, se ve un video de un grupo de K-pop coreano.

Ante la situación, el Congreso se deslindó de cualquier contenido, mensaje o comentario difundido por estas cuentas a partir del momento en que fueron vulneradas. "Nos deslindamos de cualquier contenido que no corresponda a la labor institucional legislativa", se agregó.

Entre las medidas adoptadas se incluyen:

La denuncia formal del incidente ante las autoridades competentes en materia de ciberseguridad y delitos informáticos.

El inicio de un proceso de recuperación y fortalecimiento de la seguridad digital de las plataformas oficiales.

La suspensión temporal de la transmisión en vivo de las sesiones hasta garantizar la integridad de los canales oficiales.

El Congreso reiteró su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. "Estaremos informando oportunamente a través de medios institucionales verificados", concluyó el comunicado.

Asimismo, se pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a los canales oficiales para evitar la difusión de información falsa o manipulada.

El diputado Rafael Reyes, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, se refirió al incidente y señaló: “Lamento mucho el hecho, es algo que ocurre, el tema del hackeo, no solamente en el Congreso, sino también de manera individual a muchos ciudadanos”.

Reyes advirtió que, aunque en esta ocasión solo se afectó el canal de YouTube, existe preocupación por la posibilidad de ataques en otras plataformas. “Cualquier tipo de intromisión es delicada, sobre todo si se utiliza para generar mala información. Es lamentable, pero también es un tema que ocurre de manera permanente”.

El legislador consideró que el Congreso debe reforzar sus mecanismos de protección digital. “Habría que buscar los mecanismos que permitan generar mayor seguridad y certeza sobre las cuentas que maneja el Congreso, y esperaremos a ver cuál es la resolución que tome el presidente de la Mesa Directiva en turno”.

Respecto a las acciones emprendidas, aclaró que las denuncias fueron presentadas, aunque los trámites legales y administrativos no corresponden a su cargo. “Eso es lo que yo tengo de información. Desconozco la parte procedimental, administrativa y jurídica, porque no me corresponde. Le corresponde al presidente de la Mesa Directiva, por supuesto con el apoyo y respaldo de nosotros, sobre todo en lo particular, mío como coordinador del Grupo Parlamentario de Morena”.