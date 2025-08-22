Detienen a tres funcionarios tras motín en el penal de Tuxpan, Veracruz que dejó nueve muertos

Detienen a tres funcionarios tras motín en el penal de Tuxpan que dejó nueve muertos . Foto: Tomada de redes

XALAPA, Ver. (apro)- La Fiscalía General de Veracruz informó que, como parte de las investigaciones por el motín ocurrido el pasado 2 de agosto en el Centro de Reinserción Social de Tuxpan, fueron cumplimentadas 13 órdenes de aprehensión, tres contra funcionarios penitenciarios y 10 contra personas privadas de la libertad.

De acuerdo con el proceso penal 454/2025, en Cosamaloapan fue detenido Iván “N”, jefe del Departamento de Seguridad y Custodia del Cereso, acusado de incumplimiento de un deber legal y ejercicio indebido del servicio público. En Acayucan fue capturado Roberto Cristian “N”, custodio del penal, señalado por los mismos delitos. Mientras que en Xalapa fue detenido Óscar Yair “N”, también custodio del centro, acusado de actuar bajo las órdenes de Iván “N”.

En paralelo, dentro del proceso penal 127/2025, se ejecutaron órdenes de aprehensión contra diez internos, identificados como Iván Yamil “N”, Salvador “N”, Mauri “N”, Arturo “N”, Antonio “N”, Eduardo “N”, Luis Ángel “N”, Carlos Felipe “N”, Eduardo o René Eduardo “N” y Vicente “N”. Todos enfrentan cargos por homicidio doloso calificado, motín, estragos y lesiones dolosas calificadas.

Los detenidos fueron presentados ante el juez de control correspondiente, mientras las investigaciones continúan con el fin de esclarecer los hechos y evitar la impunidad.

El motín dejó nueve personas muertas y diez lesionadas. De las víctimas mortales, siete fallecieron dentro del centro penitenciario y dos más en hospitales; cinco eran de origen guatemalteco y estaban vinculados a proceso.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha solicitado atraer el caso, por lo que las investigaciones permanecen bajo responsabilidad de las fiscalías regionales.