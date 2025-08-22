Dictan prisión preventiva a médico acusado de intento de feminicidio y sustracción de menores

PUEBLA, Pue., (apro).- Un juez de control del Centro de Justicia Penal de Puebla impuso prisión preventiva oficiosa por violencia familiar en contra del doctor Armando S. quien desde hace más de tres meses fue acusado públicamente por su exesposa, September Vélez, de intento de feminicidio y de haberle quitado a sus dos hijos.

En su cuenta de Instagram, Vélez informó que luego de 98 días de “angustia, lágrimas y lucha”, la noche de este jueves, recuperó a los niños.

“El día se hizo justicia, el día de hoy mi agresor quedó con prisión preventiva y pude recuperar a mis hijos, finalmente después de una espera muy larga y de un proceso demasiado largo, el día de hoy mis hijos van a poder dormir conmigo”, expresó en un mensaje en el que agradeció a sus abogados y a las autoridades “que hicieron su trabajo”.

El 25 de mayo, Vélez usó sus redes sociales para acusar a su ex pareja, quien en ese momento consultaba como cirujano especializado en gastroenterología en el hospital Ángeles de esta ciudad, de intento de feminicidio y de haberse llevado a sus hijos, aunque ella tenía la custodia legal.

Hizo público un video en el que se puede ver al médico propinándole una golpiza en la sala de su casa y aseguró que además le había apuntado con una pistola en la cabeza y le dejó una bala para amenazarla de muerte.

En rueda de prensa posterior, la también nutrióloga mostró imágenes de su ex esposo lanzando al aire hacia la cama a uno de sus hijos cuando apenas tenía ocho meses de edad y otra en la que le pone al bebé una cerveza en la boca, para advertir que los pequeños corrían peligro por estar bajo el cuidado de una “persona violenta”.

Aunque ya Armando S. había sido vinculado a proceso por el delito de sustracción de menores, los niños seguían a su lado, sin que Vélez pudiera tener contacto con ellos, hasta la noche de este jueves cuando se le dictó al médico la medida cautelar de prisión preventiva por el delito de violencia familiar.

Cabe recordar que Armando S. además enfrenta una denuncia presentada por la SEP por usurpación de profesión pues atendía como gastroenterólogo, cuando no tenía cédula profesional en esa especialidad.