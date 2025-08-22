Más de 40 viviendas inundadas y afectaciones en 11 municipios de Morelos tras fuertes lluvias

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Más de 40 viviendas inundadas, la mayoría en Cuernavaca, y diversas afectaciones en al menos 11 municipios de Morelos fue el saldo de las lluvias registradas este viernes, informaron autoridades de la Coordinación de Protección Civil del Estado.

Ubaldo González Carretez, coordinador de Protección Civil del Estado, explicó que la mayor parte de los incidentes se concentró en Cuernavaca. “Lamentablemente, derivado de las fuertes lluvias de la noche pasada, cerca de la 1:15 de la mañana empezamos a recibir reportes aquí en la Coordinación Estatal de Protección Civil. Exactamente recibimos 80 reportes de afectaciones generadas por las lluvias”, dijo.

Los reportes provinieron de Cuernavaca, Huitzilac, Jiutepec, Tlalnepantla, Tepalcingo, Ocuituco, Totolapan, Temoac, Axochiapan, Temixco y Mazatepec. La mayor parte de las afectaciones se registró en Cuernavaca, con 43 viviendas dañadas, además de la caída de siete árboles en la colonia Residencial San Jerónimo, en Aghuatepec.

Detalló que los daños en Residencial San Jerónimo se debieron a que un canal de riego se taponeó, provocando que el agua se desbordara y alcanzara hasta dos metros de altura, dañando bardas y entrando a algunas casas. “Hoy se continuó trabajando en esa zona. Ahí participó principalmente el Ayuntamiento de Cuernavaca y también se activó el Plan DN-III-E”, precisó.

Para atender la emergencia, personal de la Dirección de Atención a Emergencias y Desastres de la CEPCM, en coordinación con Protección Civil municipal y el cuerpo de Bomberos, realizó labores de auxilio a la población, así como desazolve y control de escurrimientos en diversas colonias de la capital. De manera paralela, se mantiene un monitoreo permanente en las demás demarcaciones de la entidad, a fin de atender oportunamente cualquier reporte adicional de incidencias.

En los demás municipios, González Carretez señaló que las afectaciones fueron menores, consistiendo principalmente en caídas de árboles y encharcamientos cercanos a canales o ríos.

Sobre las causas de los daños en Cuernavaca, el coordinador indicó: “Primero, acuérdate que el riesgo lo construimos socialmente. Es decir, nosotros somos quienes decidimos vivir en la orilla de los canales o de las barrancas y también tiramos basura. La gran mayoría de los taponamientos e inundaciones tiene que ver con basura en alcantarillas y drenajes”.

Respecto a la acumulación de basura en la ciudad, agregó: “Primera, todo lo que ya está pavimentado es una limitante para que el suelo absorba el agua. Entonces, ¿qué hace el agua? Empieza a correr por las calles y busca cauces naturales. Si a su paso encuentra basura u objetos que dejamos, termina en las alcantarillas y en el drenaje. Cuando eso se taponea y se presenta una lluvia intensa, como la de anoche, se generan daños”.

González Carretez hizo un llamado a la población para mantener limpios canales y barrancas: “Desde antes de la temporada de lluvias empezamos a socializar, junto con las comunidades y campesinos, la importancia de limpiar barrancas y canales para que estén libres y, cuando llegue la temporada de lluvias, fluyan sin mayor problema. Pero lamentablemente, cuando hacemos esas limpiezas, encontramos llantas, sillones e incluso refrigeradores. Claramente, somos nosotros mismos quienes estamos generando el problema”.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la entrada de humedad del Océano Pacífico, asociada al paso de la onda tropical número 24, generará condiciones de inestabilidad atmosférica, con potencial de lluvias fuertes a muy fuertes durante la noche y madrugada, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La CEPCM exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones: evitar cruzar ríos, barrancas y vialidades con corrientes de agua; mantenerse alejados de árboles, espectaculares y postes de energía eléctrica durante tormentas; y mantener limpias y despejadas las coladeras y desagües en sus viviendas. Asimismo, la dependencia estatal recomienda mantenerse informados a través de los canales oficiales y atender las indicaciones de las autoridades en materia de prevención y protección civil.

Finalmente, González Carretez recordó que la temporada de lluvias continuará hasta el 30 de noviembre y que se debe mantener precaución: “Actualmente estamos en la onda tropical número 24, además de canales de baja presión y el monzón mexicano. El Servicio Meteorológico Nacional nos advierte que hay alta probabilidad de lluvias. Lo más importante es ponernos a salvo, proteger a nuestras familias. La vida es lo más valioso. Lo material, como quiera, se recupera”.